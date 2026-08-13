Marcos Juárez prepara dos jornadas de festejos con juegos, kermés, espectáculos, emprendedores, instituciones y el esperado show de Topa como cierre.

Marcos Juárez se prepara para vivir un nuevo festejo del Día del Niño, con una propuesta que se extenderá durante el domingo y el lunes y que tendrá como eje principal el encuentro familiar.

En diálogo con GuíaMedia, Marcos Montechiari adelantó detalles de las actividades y destacó que la intención es ofrecer dos jornadas con propuestas para los más chicos y también espacios para compartir en familia.

Domingo: juegos, kermés y actividades para toda la familia

La jornada del domingo estará especialmente enfocada en las actividades recreativas. Habrá juegos inflables, juegos de kermés y artistas recorriendo el predio, generando diferentes propuestas para que los chicos puedan disfrutar durante toda la jornada.

También se instalará una pantalla gigante con contenidos infantiles, sumando una alternativa más de entretenimiento para las familias que se acerquen.

La propuesta busca que el domingo tenga una dinámica familiar, con diferentes actividades distribuidas en el predio y espacios para disfrutar sin necesidad de concentrar todo el festejo en un único espectáculo.

Emprendedores e instituciones, también protagonistas

El festejo contará además con la participación de microemprendedores locales y bufetes que estarán a cargo de distintas instituciones de Marcos Juárez.

De esta manera, el evento no solo apunta a generar una propuesta recreativa para los niños, sino también a brindar un espacio de participación para emprendedores y entidades de la ciudad.

La presencia de las instituciones permitirá además sumar diferentes alternativas gastronómicas durante las jornadas.

El lunes llega Topa a Marcos Juárez

El lunes continuará la propuesta con una dinámica similar, aunque tendrá uno de los momentos más esperados del festejo: el show de Topa.

La presentación está prevista para las 16 horas, una vez finalizado el acto por el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

El reconocido artista infantil será el encargado de cerrar una jornada que comenzará con las diferentes actividades recreativas y familiares programadas para ese día.

Uno de los grandes festejos infantiles del interior

Montechiari destacó además el crecimiento que tuvo esta celebración a través de los años y sostuvo que el festejo del Día del Niño en Marcos Juárez se convirtió en uno de los eventos de este tipo más grandes del interior de la provincia de Córdoba.

La propuesta fue creciendo con cada edición y, de acuerdo con lo señalado por Montechiari, forma parte de los proyectos que desde la gestión municipal fueron buscando consolidarse y posicionarse dentro de la agenda de eventos de la ciudad.

El objetivo para esta nueva edición vuelve a ser generar un espacio gratuito, familiar y pensado especialmente para los chicos, combinando juegos, espectáculos, actividades y la participación de distintos sectores de la comunidad.

Dos jornadas para celebrar en familia

Con juegos, kermés, artistas, contenidos infantiles, emprendedores, instituciones y el show de Topa, Marcos Juárez se prepara para vivir un festejo del Día del Niño que buscará convocar a familias de toda la ciudad.

La propuesta tendrá dos jornadas y un cierre especial que promete convertirse en uno de los principales atractivos del fin de semana.