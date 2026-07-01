La Municipalidad reglamentó el proceso de adjudicación mediante el Decreto N°160. Habrá inscripción, presentación de ofertas y sorteo público para acceder a los terrenos.

La Municipalidad de Marcos Juárez oficializó mediante el Decreto N°160, firmado el 29 de junio de 2026, el procedimiento para la adjudicación de 28 lotes del Pro.Mu.Vi. correspondientes al nuevo loteo Los Primos, uno de los desarrollos urbanísticos más importantes actualmente en marcha en la ciudad.

La medida reglamenta la implementación de la Ordenanza N°3369, promulgada previamente mediante el Decreto N°127/2026, y establece el cronograma completo de inscripción, presentación de documentación y realización del sorteo para la asignación de los terrenos.

Los lotes están ubicados en el sector comprendido entre las calles Zeballos, Bolivia, Saavedra y Laprida, una zona de expansión urbana de Marcos Juárez que en los últimos años registró un importante crecimiento residencial.

Cuándo y dónde inscribirse

El cronograma oficial establece que la entrega de formularios de inscripción y de propuestas de pago comenzará el lunes 6 de julio a las 8:00 horas y se extenderá hasta el viernes 17 de julio a las 12:00 horas.

Los interesados deberán retirar y completar la documentación requerida a través del Pro.Mu.Vi., organismo municipal encargado de coordinar todo el proceso de adjudicación.

Cómo será la presentación de las ofertas

Una vez completados los formularios, los postulantes deberán presentar su propuesta económica en sobre cerrado en la Escribanía Riva, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1141 de Marcos Juárez.

La recepción de sobres se realizará entre el 6 y el 20 de julio, mientras que la documentación respaldatoria deberá entregarse hasta el 20 de julio a las 12:00 horas en las oficinas del Pro.Mu.Vi.

Entre la documentación solicitada se encuentran:

Datos personales del grupo familiar.

Acreditación de ingresos.

Información y documentación de los garantes.

Informe de titularidad emitido por el Registro General de la Provincia.

Declaración jurada sobre disponibilidad de fondos para afrontar el pago inicial o la compra del terreno.

Toda otra documentación exigida por el programa municipal.

Habrá tiempo para subsanar observaciones

El decreto establece además un período destinado a completar documentación faltante o corregir observaciones realizadas por el Pro.Mu.Vi.

Quienes deban presentar información adicional tendrán plazo hasta el 24 de julio a las 12:00 horas para regularizar su situación y quedar habilitados para participar del sorteo.

Desde el municipio aclararon que aquellos postulantes que no cumplan con la totalidad de los requisitos o no presenten la documentación en tiempo y forma quedarán automáticamente excluidos del proceso de adjudicación.

El sorteo público será el 27 de julio

La apertura de sobres y el sorteo público de los terrenos se realizará el lunes 27 de julio a las 20:00 horas.

El lugar donde se desarrollará el acto será informado por la Municipalidad con una anticipación mínima de 48 horas a través de los canales oficiales.

Durante la jornada se definirán los 28 adjudicatarios titulares y además se confeccionará una nómina de hasta 28 suplentes, quienes podrán acceder a los terrenos en caso de renuncias o incumplimientos por parte de los beneficiarios originales.

El procedimiento contará con la supervisión de escribana pública y se realizará mediante sistema de bolillero para garantizar la transparencia del proceso.

Un nuevo paso para el acceso a la vivienda en Marcos Juárez

El nuevo loteo Los Primos representa una nueva etapa del Pro.Mu.Vi., programa municipal que desde hace años busca facilitar el acceso al suelo urbano y a la vivienda para familias de Marcos Juárez.

Con la incorporación de estos 28 terrenos, el municipio apunta a continuar generando oportunidades para que más vecinos puedan concretar el proyecto de la casa propia y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.

Los interesados pueden obtener mayor información y consultar requisitos específicos a través del Pro.Mu.Vi. y de los canales oficiales de la Municipalidad de Marcos Juárez.