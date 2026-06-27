El siniestro ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 424 de la autopista. Las ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y no hubo personas lesionadas.

Un automóvil sufrió pérdidas totales tras incendiarse por completo durante la madrugada de este sábado sobre la autopista, a la altura del kilómetro 424, en jurisdicción de Marcos Juárez.

Según informaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios, la alarma general se activó alrededor de las 6 de la mañana, momento en el que las dotaciones fueron convocadas para intervenir en el lugar del siniestro.

Al arribar, los efectivos se encontraron con el vehículo totalmente envuelto en llamas, por lo que comenzaron inmediatamente las tareas de extinción para evitar la propagación del fuego y garantizar la seguridad en la zona.

En el automóvil viajaban cuatro mujeres oriundas de Casilda, quienes lograron descender del vehículo antes de que el fuego avanzara, resultando ilesas.

Pérdidas totales en el vehículo

Como consecuencia del incendio, el automóvil sufrió daños totales y quedó completamente destruido por las llamas.

Para controlar el incendio fue necesario utilizar aproximadamente 6.000 litros de agua, logrando finalmente extinguir por completo el foco ígneo.

Trabajo conjunto de los bomberos

Las tareas se extendieron durante aproximadamente una hora y media y demandaron la participación de tres unidades de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.

Además, el operativo contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios de General Roca, quienes trabajaron junto al personal local hasta la finalización de las tareas.

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente.