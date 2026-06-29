La Universidad Provincial de Córdoba será anfitriona de una nueva edición de la Expo Carreras, un espacio que reunirá a estudiantes e instituciones de toda la región y consolidará a Marcos Juárez como polo educativo del sudeste cordobés.

La Expo Carreras 2026 tendrá como sede a la Universidad Provincial

La ciudad de Marcos Juárez volverá a convertirse en un punto de encuentro para la educación superior y la orientación vocacional con la realización de la Expo Carreras 2026, que este año tendrá como anfitriona a la Sede Regional Marcos Juárez «Bernardo Houssay» de la Universidad Provincial de Córdoba.

La organización del evento se lleva adelante de manera conjunta entre la Universidad Provincial de Córdoba, el Centro Universitario Marcos Juárez y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Marcos Juárez, con el objetivo de acercar a los estudiantes las distintas alternativas académicas y profesionales disponibles en la ciudad y la región.

Un espacio de orientación para los jóvenes de la región

La Expo Carreras es una iniciativa que se desarrolla desde hace varios años en Marcos Juárez y que surgió originalmente como un proyecto impulsado desde el nivel medio.

Con el paso del tiempo, la propuesta se consolidó como una herramienta fundamental para acompañar a cientos de jóvenes en uno de los momentos más importantes de sus trayectorias educativas: la elección de una carrera y la planificación de su futuro profesional.

En esta nueva edición, la convocatoria estará dirigida especialmente a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de Marcos Juárez y localidades vecinas, quienes podrán recorrer los distintos stands, participar de charlas informativas y conocer de primera mano las propuestas académicas de universidades, institutos y espacios de formación superior.

La UPC reafirma su compromiso con el desarrollo educativo regional

La posibilidad de realizar la Expo Carreras en las instalaciones de la sede regional surge a partir de una propuesta del Municipio de Marcos Juárez y representa una oportunidad significativa para continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos actores del sistema educativo.

Desde la Universidad Provincial de Córdoba sostienen que la Sede Regional Marcos Juárez «Bernardo Houssay» se ha consolidado como un verdadero faro educativo para toda la región, impulsando oportunidades de formación, crecimiento y desarrollo para las nuevas generaciones.

En ese sentido, consideran que iniciativas como la Expo Carreras permiten profundizar el carácter regional de la institución y seguir posicionando a Marcos Juárez como una referencia educativa dentro del sudeste cordobés.

Trabajo conjunto para potenciar oportunidades

Las instituciones organizadoras ya comenzaron a desarrollar reuniones y espacios de trabajo con las entidades participantes para avanzar en la planificación de la jornada.

El objetivo es construir un espacio que permita orientar a las y los estudiantes en la definición de sus trayectorias educativas y profesionales, brindándoles herramientas para pensar, proyectar y diseñar su futuro.

Además, desde la organización destacan que la cooperación y la articulación entre instituciones educativas y organismos públicos resultan fundamentales para potenciar el desarrollo educativo y generar nuevas oportunidades para toda la comunidad.

Marcos Juárez se consolida como un polo educativo regional

La realización de la Expo Carreras 2026 en la sede de la Universidad Provincial vuelve a poner en valor el crecimiento del ecosistema educativo local y el papel estratégico que cumple Marcos Juárez dentro del mapa educativo del interior de Córdoba.

A medida que avance la organización, las instituciones involucradas informarán las fechas, horarios y detalles de una propuesta que cada año reúne a cientos de estudiantes y que se ha convertido en una referencia para quienes comienzan a proyectar su futuro académico y profesional.