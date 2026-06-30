El predio ya comenzó a generar energía renovable y se convirtió en el primer parque zonal impulsado mediante una articulación público-privada entre instituciones de la ciudad.

El Parque Solar Comunitario de Marcos Juárez quedó oficialmente inaugurado y ya comenzó a producir energía renovable, convirtiéndose en el primer parque zonal desarrollado a partir del trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas de la ciudad.

La iniciativa es el resultado de aproximadamente dos años de trabajo entre la Municipalidad de Marcos Juárez, el INTA Marcos Juárez, Coyspu, la Mutual Coyspu y CEGRO, que conformaron una alianza institucional para avanzar en la generación de energía limpia en la ciudad.

«Estamos muy contentos y muy satisfechos con la inauguración del primer parque zonal público-privado», señaló la intendenta Sara Majorel durante la presentación oficial del emprendimiento.

Un proyecto que ya comenzó a producir energía

Según explicó la mandataria, el objetivo desde el inicio fue conformar una unión institucional y empresaria que permitiera desarrollar un parque solar en Marcos Juárez.

«Es un proyecto que hemos iniciado hace unos dos años junto al INTA, Coyspu, Mutual Coyspu y Cegro, donde nos propusimos generar esta unión empresaria y societaria para hacer en Marcos Juárez un parque solar», explicó.

La jefa municipal destacó además que la iniciativa ya se encuentra operativa.

«La verdad es que estamos muy conformes porque el parque hoy ya está produciendo energía», afirmó.

Energía renovable y compromiso ambiental

Majorel vinculó la puesta en marcha del parque con el compromiso ambiental que la ciudad viene sosteniendo desde hace años.

«Marcos Juárez siempre tuvo un compromiso con el medio ambiente. Hace más de diez años que participamos de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y tenemos la responsabilidad de ser parte de esta generación que cuida el medio ambiente», sostuvo.

En ese sentido, destacó el aporte de la energía solar a un modelo de desarrollo más sostenible.

«La energía solar es una fuente de energía inagotable y una forma inteligente de asumir la responsabilidad por el medio ambiente. Cada kilovatio que se genera mediante energía solar significa menos emisiones, menos impacto ambiental y un compromiso mayor con el desarrollo sostenible», señaló.

La tecnología como oportunidad para las ciudades del interior

Durante sus declaraciones, la intendenta también puso el foco en la necesidad de incorporar innovación y nuevas tecnologías para el desarrollo de las comunidades.

«Las ciudades que lideran el futuro no necesariamente son las más grandes, sino aquellas que tienen la capacidad de incorporar conocimientos nuevos, de animarse a los desafíos y a las oportunidades que genera la tecnología», expresó.

Para la mandataria, el Parque Solar Comunitario demuestra que las ciudades del interior también pueden impulsar proyectos innovadores y competitivos vinculados a la transición energética.

El valor del trabajo entre instituciones

Uno de los aspectos más destacados durante la inauguración fue la articulación lograda entre las distintas entidades que participaron del proyecto.

«Hubo una visión empresarial, hubo decisión política, capacidad técnica, compromiso profesional y, por supuesto, la confianza mutua que hemos generado entre todas las instituciones», afirmó Majorel.

La intendenta consideró además que el verdadero impacto de la iniciativa se irá dimensionando con el paso del tiempo.

«Es un logro muy importante para la ciudad y creo que vamos a ir tomando conciencia de su importancia a medida que se vaya consolidando», indicó.

Un parque pensado para seguir creciendo

La idea de construir un parque solar en Marcos Juárez fue anticipada por GuíaMedia en noviembre del año pasado, cuando las instituciones comenzaron a trabajar en su desarrollo.

Inicialmente se evaluó la posibilidad de instalarlo en un sector ubicado entre la Escuela ProA y el Hogar de Niños, aunque posteriormente se optó por el predio del vertedero municipal, una ubicación considerada estratégica para aprovechar la infraestructura existente y dar un nuevo uso a ese espacio.

En esta primera etapa, el parque cuenta con una capacidad instalada de 100 kilovatios (kW), con la posibilidad de ampliarse hasta los 300 kW en futuras etapas.

La inversión realizada ronda los 100 mil dólares y sus impulsores no descartan la incorporación de nuevos actores para continuar ampliando el emprendimiento.

«Sin duda el parque va a seguir creciendo, tanto por el aporte de las instituciones que hoy forman parte como de aquellas empresas o instituciones de la ciudad que quieran sumarse», concluyó la intendenta.