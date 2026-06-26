Tras el revuelo generado por correos vinculados a la plataforma, trabajadores del sector sostienen que la realidad económica y las exigencias regulatorias de la ciudad hacen difícil su desembarco.

La posibilidad de que Uber llegue a Marcos Juárez comenzó a instalarse en la conversación pública luego de que varios vecinos recibieran correos electrónicos vinculados a la plataforma, con promociones y beneficios para potenciales usuarios.

Aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre el desembarco del servicio en la ciudad, desde el sector de remises local surgieron las primeras voces que ponen en duda la viabilidad del sistema en una comunidad de las características de Marcos Juárez.

«Es un modelo pensado para ciudades grandes»

Uno de los trabajadores del sector explicó que el éxito de Uber en grandes centros urbanos responde principalmente al volumen de viajes y a las distancias recorridas, una realidad muy distinta a la que se vive en la ciudad.

«Uber es una aplicación muy conocida y funciona bien en las grandes ciudades por sus costos y por la cantidad de viajes que se realizan. Pero en Marcos Juárez los recorridos son cortos y la ecuación económica sería diferente», sostuvo.

Según explicó, precisamente esa diferencia en las distancias y en la demanda podría convertirse en uno de los principales obstáculos para su funcionamiento local.

Las exigencias que hoy cumplen taxis y remises

Otro de los puntos planteados por el sector tiene que ver con las regulaciones y requisitos que actualmente deben cumplir quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros habilitado por el municipio.

«Los taxis y remises de Marcos Juárez hace más de treinta años que trabajan cumpliendo todos los controles y requisitos que exige la Municipalidad», señalaron.

Entre las condiciones mencionadas aparecen las habilitaciones municipales, controles vehiculares periódicos, seguros obligatorios, documentación actualizada, certificados de antecedentes penales y de buena conducta, además de otros requisitos administrativos exigidos por la normativa vigente.

«Nosotros tenemos que tener habilitación, no registrar deuda municipal y cumplir con todas las exigencias para poder trabajar», explicaron desde el sector.

Un servicio cada vez menos rentable

Los trabajadores también señalaron que la actividad viene atravesando un escenario complejo debido al incremento de costos y a las dificultades para sostener económicamente las unidades habilitadas.

«Hoy mantener un vehículo tiene un costo muy alto y eso hizo que cada vez queden menos autos trabajando», afirmaron.

En ese contexto, consideran que la llegada de nuevas plataformas podría abrir un debate sobre las condiciones de competencia y las exigencias que deberían cumplir todos los prestadores del servicio.

El interrogante que queda abierto

Más allá de la discusión económica, la gran pregunta pasa por el marco regulatorio y la posición que eventualmente podría adoptar el Municipio ante una eventual llegada de Uber a Marcos Juárez.

Por ahora no existe información oficial sobre una posible habilitación de la plataforma ni tampoco definiciones públicas respecto a una normativa específica para este tipo de aplicaciones.

Mientras tanto, la discusión ya comenzó a instalarse entre usuarios, trabajadores y dirigentes locales: ¿podría funcionar Uber en Marcos Juárez o las características de la ciudad hacen difícil su implementación?