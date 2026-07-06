La nueva normativa crea un marco de protección para las unidades productivas recuperadas por sus trabajadores y promueve herramientas para preservar el empleo y fortalecer la producción en Córdoba.

La Provincia de Córdoba cuenta desde ahora con una nueva herramienta para fortalecer la economía social. El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas, una iniciativa que busca garantizar la continuidad de estas unidades productivas, preservar los puestos de trabajo y promover su desarrollo mediante políticas públicas específicas.

La norma establece un marco legal para acompañar a las empresas recuperadas por sus trabajadores, reconociendo el valor social, económico y productivo que representan para las comunidades donde desarrollan sus actividades.

Un respaldo para preservar el trabajo

La ley tiene como objetivo principal proteger las fuentes laborales y favorecer la continuidad de las empresas que, tras atravesar procesos de crisis o quiebra, fueron recuperadas y puestas nuevamente en funcionamiento por sus trabajadores bajo modelos de gestión cooperativa o autogestionada.

En ese sentido, la normativa promueve acciones destinadas a fortalecer la sustentabilidad de estos emprendimientos, consolidando un esquema de apoyo permanente desde el Estado provincial.

Asistencia técnica, capacitación y financiamiento

Entre las herramientas previstas por la ley se destacan programas de asistencia técnica, capacitación, acceso a financiamiento y acompañamiento institucional para mejorar la capacidad productiva de las empresas recuperadas.

Además, contempla mecanismos que faciliten la comercialización de bienes y servicios, incentiven nuevas inversiones y favorezcan la incorporación de tecnología, con el objetivo de incrementar la competitividad de estas organizaciones.

Impulso a la economía social en Córdoba

La nueva legislación reconoce a las empresas recuperadas como actores fundamentales dentro de la economía social y solidaria, destacando su aporte a la generación de empleo, el desarrollo local y la producción provincial.

Desde el Gobierno de Córdoba señalaron que esta política busca consolidar un modelo de desarrollo que prioriza la defensa del trabajo y fortalece a las organizaciones surgidas del esfuerzo colectivo de sus trabajadores.

Un marco legal para el crecimiento

Con la promulgación de esta ley, Córdoba incorpora un instrumento destinado a brindar mayor seguridad jurídica y respaldo institucional a las empresas recuperadas, favoreciendo su crecimiento y permanencia en el tiempo.

La iniciativa se suma a las políticas provinciales orientadas a impulsar la producción, fomentar el cooperativismo y acompañar a los sectores que generan empleo y valor agregado en todo el territorio cordobés.