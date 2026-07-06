La ciudad de Marcos Juárez celebró este sábado el 65° aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, una institución emblemática del sudeste cordobés que desde hace más de seis décadas presta servicio a la comunidad con compromiso, profesionalismo y vocación solidaria.

La jornada contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, la intendenta Sara Majorel, autoridades provinciales y municipales, integrantes del cuerpo activo, ex bomberos, familiares y vecinos que acompañaron las distintas actividades organizadas para conmemorar la fecha.

Durante la tradicional cena aniversario realizada en el salón La Cantera Multiespacio, el mandatario provincial anunció un aporte económico de 60 millones de pesos destinado a la ampliación del cuartel, reafirmando el acompañamiento del Gobierno de Córdoba al fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios.

«Ustedes pueden tener la tranquilidad de saber que cuentan con uno de los mejores cuarteles de bomberos de la provincia de Córdoba», expresó Llaryora durante su discurso.

El gobernador destacó además la vocación de servicio que caracteriza a quienes integran el cuerpo activo y el compromiso que sostienen junto a sus familias.

«El bombero es voluntario y no tiene horarios. Arriesga su vida por nosotros en un incendio, en un accidente o ante situaciones climáticas extremas», afirmó.

Asimismo, puso en valor el acompañamiento permanente de las familias de los bomberos, fundamentales para sostener una tarea tan exigente y solidaria.

Un aporte para seguir creciendo

El anuncio de los 60 millones de pesos fue uno de los momentos más destacados de la celebración y permitirá avanzar con la ampliación del cuartel y la mejora de la infraestructura de la institución.

Por su parte, la intendenta Sara Majorel resaltó el profesionalismo y la preparación de los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez y subrayó que «siempre están para acudir al llamado de cualquier emergencia», tanto en la ciudad como en toda la región.

En tanto, el jefe del cuerpo activo, Diego Buffa, destacó que cada inversión realizada por el Gobierno provincial se traduce en mejores condiciones para prestar servicio a la comunidad y agradeció el permanente acompañamiento de los vecinos.

El mensaje de la presidenta Gisela Bellucci

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el discurso de la presidenta de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Gisela Bellucci, quien agradeció la presencia de las autoridades y de cada una de las personas que eligieron compartir la celebración del aniversario.

«Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y darle una bienvenida especial a nuestra intendenta, que hoy nos honra con su compañía. Que todos ustedes hayan elegido celebrar con nosotros estos 65 años de vida de nuestro querido cuartel es una enorme alegría. En nombre de toda la institución, sean muy bienvenidos», expresó.

La presidenta destacó además el enorme trabajo organizativo que demandó la realización del evento.

«Esta fiesta que ven hoy acá no empezó esta noche. Son meses de trabajo en equipo, de reuniones y de muchísima dedicación para poder brindarles el servicio que ustedes se merecen», señaló.

Bellucci explicó que quienes estuvieron a cargo de la atención durante la cena fueron integrantes de la propia institución, junto a jóvenes de COYSPU y colaboradores que se sumaron para acompañar las distintas tareas organizativas.

«Hoy quienes van a estar atendiéndolos somos nosotros mismos, los integrantes de la institución, junto a los jóvenes de COYSPU y colaboradores que se sumaron a darnos una mano en las distintas tareas», manifestó.

Asimismo, remarcó que la celebración representa una oportunidad para devolver parte del apoyo permanente que la comunidad brinda a los bomberos voluntarios.

«Para nosotros, esta cena es una oportunidad única de devolverles un poquito de todo el amor y el apoyo constante que nos brindan día a día», afirmó.

La presidenta también destacó que todo lo recaudado durante la noche será destinado a la compra de equipos estructurales para continuar fortaleciendo la seguridad y el equipamiento del cuerpo activo.

«Todo lo recaudado esta noche va a estar destinado a la compra de estructurales para que nuestros bomberos y bomberas puedan seguir cuidándolos con la seguridad y el profesionalismo que nuestra ciudad se merece», sostuvo.

Finalmente, Bellucci destacó que el compromiso con esa misión es lo que permitió que la institución continúe creciendo y consolidándose a lo largo de sus 65 años de historia.

«Teniendo esa misión en claro es por lo cual hoy, 65 años después, seguimos siendo el gran cuartel que somos», concluyó.

Desfile, homenajes y reconocimiento a la trayectoria

Las actividades comenzaron durante la tarde con un acto protocolar realizado en la Sociedad Italiana, donde se repasó la historia y trayectoria de la institución y se entregaron reconocimientos a fundadores, ex integrantes y miembros del cuerpo activo.

Posteriormente se llevó a cabo el tradicional desfile de unidades bomberiles, uno de los momentos más esperados por los vecinos, quienes acompañaron el paso de los móviles y del personal en reconocimiento a los 65 años de servicio de la institución.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento especial a la Brigada USAR Córdoba, que recientemente partió hacia Venezuela para colaborar en las tareas de rescate tras el terremoto ocurrido en ese país, representando una vez más el compromiso y la preparación del sistema provincial de bomberos voluntarios.

Con 65 años de historia, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez continúan siendo un símbolo de solidaridad, entrega y profesionalismo, valores que la comunidad reconoce y acompaña día a día.