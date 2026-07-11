Desarrollada en Marcos Juárez, es la primera billetera digital de la región. Permite pagar con QR, realizar transferencias desde el celular, acceder a descuentos exclusivos en comercios y eventos de la ciudad y obtener un rendimiento del 22% sobre el dinero depositado. En diálogo con GuíaMedia, el gerente de Mutual COYSPU, Facundo Núñez, explicó cómo nació una herramienta que busca modernizar los servicios de la institución y fortalecer la economía local.

Pagar con QR, transferir dinero desde el celular en segundos, acceder a descuentos exclusivos y obtener un rendimiento sobre el dinero depositado ya es posible con BIMCO, la billetera digital que Mutual COYSPU desarrolló en Marcos Juárez tras casi dos años de trabajo.

Sin embargo, detrás de la aplicación hay una historia mucho más profunda que un desarrollo tecnológico. BIMCO representa la decisión de una institución con casi 25 años de trayectoria de adaptarse a una nueva forma de administrar el dinero, sin dejar de lado los principios de solidaridad, ayuda mutua y cercanía con el asociado que dieron origen al mutualismo.

En diálogo con GuíaMedia, el gerente de Mutual COYSPU, Facundo Núñez, aseguró que el proyecto nació al observar un cambio cada vez más evidente en los hábitos financieros de las personas.

«La tecnología ya no es el futuro; es el presente. Nuestro desafío era evolucionar sin perder la esencia mutualista.»

Una respuesta a una nueva realidad

La idea de crear una billetera digital comenzó a gestarse hace casi dos años. En ese momento, la institución detectó que cada vez más personas dejaban de utilizar efectivo para administrar su dinero desde el celular mediante billeteras virtuales.

Ese cambio llevó a Mutual COYSPU a preguntarse cómo seguir ofreciendo soluciones útiles a sus asociados en un escenario completamente distinto al de años atrás.

Con esa premisa se elaboró un proyecto que incluyó el análisis de infraestructura, recursos tecnológicos y desarrollo informático, iniciativa que luego fue presentada al Consejo de Administración.

«Pensé que iba a llevar mucho más tiempo. Fueron casi dos años de programación, diseño, marketing y pruebas para que la aplicación funcionara correctamente desde el primer día», recordó Núñez.

El desarrollo se realizó junto al Banco Coinag y su fintech SG Fintech, mientras que el equipo de sistemas de Mutual COYSPU integró la plataforma con la estructura tecnológica de la institución.

Una plataforma para pagar, transferir y obtener beneficios

Aunque BIMCO nació como una billetera digital, su propuesta reúne distintas herramientas financieras en una única aplicación.

Los usuarios pueden pagar mediante códigos QR en cualquier comercio que acepte este sistema, realizar y recibir transferencias desde el celular, administrar su dinero de manera digital y acceder a descuentos exclusivos en comercios y eventos de Marcos Juárez.

Además, según informó Mutual COYSPU durante la presentación del servicio, la billetera ofrece actualmente un rendimiento del 22% sobre el dinero depositado, permitiendo que los fondos continúen generando beneficios mientras permanecen disponibles para operar.

La aplicación puede descargarse en dispositivos Android y iOS y, una vez completado el proceso de registración, genera una CVU y un alias para comenzar a utilizarla.

El diferencial: una billetera con respaldo local

Para Núñez, uno de los principales atributos de BIMCO no está únicamente en la tecnología, sino en el respaldo que ofrece una institución con presencia física en la ciudad.

Mientras la mayoría de las billeteras virtuales funcionan exclusivamente de manera digital, Mutual COYSPU brinda un espacio donde los usuarios pueden realizar consultas, recibir asesoramiento y resolver cualquier inquietud relacionada con la aplicación.

«Esa cercanía genera confianza. Detrás de BIMCO hay una institución que acompaña a sus asociados y un equipo dispuesto a brindar respuestas.»

Que el dinero siga circulando en Marcos Juárez

Más allá de las funcionalidades que ofrece la plataforma, Núñez sostiene que el verdadero objetivo de BIMCO es impulsar la economía local.

La mutual comenzó a establecer acuerdos con bares, heladerías, comercios de indumentaria y otros rubros para ofrecer descuentos exclusivos que incentiven el consumo dentro de la ciudad.

«Queremos que el dinero quede circulando en Marcos Juárez. Cuando un vecino compra en un comercio local utilizando BIMCO, ese dinero vuelve a invertirse en la ciudad y beneficia a toda la comunidad.»

Según explicó, la recepción inicial fue muy positiva tanto entre los usuarios como entre los comerciantes, quienes encontraron en la billetera una nueva herramienta para promover sus ventas.

Innovar sin perder la esencia

Mutual COYSPU nació hace casi 25 años para brindar soluciones a sus asociados. En ese recorrido fue incorporando distintos servicios, desde ayudas económicas y ahorro hasta tarjetas de crédito y otros productos financieros.

Para Núñez, BIMCO representa un nuevo paso dentro de esa evolución.

«Nuestros valores siguen siendo los mismos. Lo que cambian son las herramientas con las que respondemos a las necesidades de las personas.»

El gerente adelantó que el desarrollo de la plataforma continuará incorporando nuevas funcionalidades y beneficios para acompañar la evolución de los hábitos financieros de los usuarios.

Con BIMCO, Mutual COYSPU no solo suma una nueva herramienta tecnológica a su cartera de servicios. También reafirma una forma de entender el mutualismo: adaptarse a los cambios, aprovechar las oportunidades que brinda la innovación y seguir acompañando a la comunidad con soluciones pensadas desde Marcos Juárez para responder a las necesidades del presente.