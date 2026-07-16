El gobernador Martín Llaryora recorrió el sitio denominado “Loma del Torito”, que forma parte de la Guarnición Militar “La Calera”, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla entre 1976 y 1978.

En este sector, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lleva adelante una nueva etapa de prospección y búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

La visita tuvo como objetivo articular la colaboración operativa del Gobierno con las tareas que allí se desarrollan, en el marco del apoyo logístico y de recursos materiales que la Provincia viene aportando para avanzar en la búsqueda.

El mandatario fue recibido por el titular del Juzgado Federal N° 3, el Dr. Miguel Vaca Narvaja, quien es el responsable de llevar el caso en la actualidad y el secretario del Juzgado Federal 3, Miguel Ceballos. También estuvo acompañado por María Noel Tabera, directora de La Perla; Silvana Turner, investigadora a cargo del trabajo de campo del EAAF, y Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense del EAAF.

En ese marco, el gobernador reafirmó el acompañamiento de la Provincia a las tareas de búsqueda e identificación que se desarrollan en el lugar y destacó el trabajo conjunto entre la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense y las instituciones que participan de la investigación, en el marco del compromiso sostenido de Córdoba con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

A su turno, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, sostuvo que “la presencia del gobernador en el lugar es para ratificar a todo el equipo el apoyo de la Provincia y darles la tranquilidad de que van a seguir contando con todas las herramientas y los medios necesarios para que puedan seguir haciendo este trabajo”.

“Trabajando todos juntos podemos hacer que muchas familias argentinas, después de 50 años, encuentren paz”, completó.

El titular del Juzgado Federal N° 3, el Dr. Miguel Vaca Narvaja, detalló: “Una de las secuelas más perversas del Estado es justamente mantener el estado de desaparición, en lo cual hay un pacto de silencio de los represores que han sobrevivido y que están purgando condenas en cárceles o en domicilios hoy”.

“Nosotros, en base a diversas investigaciones, pudimos dar con el lugar donde ellos enterraron a las personas que están desaparecidas y de esta manera podemos terminar con esa incertidumbre de saber qué fue lo que pasó. Esta me parece una de las cuestiones más encomiables y significativas de la labor que venimos haciendo”, subrayó.

Y cerró: “Estoy muy orgulloso de tener un gobernador que se compromete con estas causas, más en estas coyunturas históricas complejas donde muchos gobiernos se apartan de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Cabe destacar que este segundo despliegue operativo se enmarca en los recientes hallazgos que permitieron identificar un total de 29 personas desaparecidas entre los meses de marzo y mayo, precisamente en “Loma del Torito”.

La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, calificó como un hecho histórico la presencia del gobernador en el lugar, destacando que se trata de «la investigación judicial y forense más emblemática en la Argentina y del continente» orientada a la identificación de restos de los desaparecidos por el terrorismo de Estado.

En ese sentido, la antropóloga del laboratorio del Instituto de Medicina Forense, Anahí Ginarte, destacó el apoyo de los distintos poderes del Estado: «Es muy importante que muchas instituciones de Córdoba estén colaborando. Principalmente la Provincia, el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad; cada una aporta su grano de arena para que podamos realizar este proceso».

La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia, Tamara Pez, expresó: “Lo que hacemos junto al gobernador Llaryora es ratificar el apoyo y el acompañamiento de la Provincia para avanzar en la restitución de estas identidades. Es algo muy importante y una deuda de nuestra sociedad».

Sobre la investigación

En septiembre de 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense reanudó trabajos de prospección y búsqueda de restos de personas desaparecidas en el sitio denominado “Loma del Torito”, que forma parte de la Guarnición Militar “La Calera”, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla entre 1976 y 1978.

Esa etapa se extendió entre septiembre y noviembre de 2025, y las excavaciones arqueológicas resultaron en el hallazgo y recuperación de un gran número de restos óseos humanos aislados y mezclados en sedimento removido, específicamente en dos de las áreas exploradas. En mayo de este año, comenzó la segunda etapa de esta campaña, la cual se extenderá hasta fines de octubre del 2026.

“Desde el año pasado iniciamos una búsqueda en un sector a partir de imágenes e información testimonial y documental previa, que permitieron delimitar un sector de unas 10 hectáreas aproximadamente, donde estamos trabajando con búsqueda y excavación proyectadas para todo 2026”, explicó Silvana Turner, Antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Las tareas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Dr. Hugo Vaca Narvaja. Se realizan con apoyo logístico y la provisión de recursos por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad, y en cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba y del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

A partir del análisis antropológico de los elementos recuperados en la primera etapa y del cotejo de ADN de varios conjuntos de elementos óseos enviados al Laboratorio de Genética Forense del EAAF, se realizaron comparaciones masivas con aquellos perfiles genéticos aportados por familiares de personas desaparecidas. En este marco, 29 personas fueron identificadas hasta el momento (12 en marzo y 17 en mayo).

“Una vez que se recuperan los restos y son clasificados y analizados por antropología, el laboratorio de genética hace un tratamiento transversal, procesando la mínima cantidad posible para poder preservar el elemento que se procesa y poder restituir a la familia”, detalló Carlos Vullo, bioquímico del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Los análisis de ADN sobre restos recuperados permitieron hasta el momento obtener el perfil de 35 individuos. Sin embargo, seis de ellos hasta el día de la fecha no han podido ser identificados, dado que es posible que no se cuente con muestras de sangre de sus familiares.

El EAAF convoca a todas aquellas familias que tengan un familiar desaparecido entre 1974 y 1983 a aportar su muestra de sangre, con el objeto de completar el banco forense de muestras de referencia, comunicándose al WhatsApp +54 9 11 2348-5229, al teléfono 0800 345 3236 o al correo electrónico [email protected].

Estuvieron presentes, además, el secretario del Juzgado Federal 3, Miguel Ceballos; el investigador forense, David Dib; Samir Juri, director del Espacio para la Memoria Campo La Ribera; y María Eleonora Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria.