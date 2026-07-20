Aunque a lo largo de la vida conocemos a cientos de personas, distintos estudios sostienen que el círculo de amistades verdaderamente cercanas es mucho más reducido de lo que imaginamos. Lejos de ser una simple percepción, la ciencia tiene una explicación para este fenómeno.

Es común escuchar la frase «los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano». Para muchos, se trata de una expresión nacida de la experiencia. Sin embargo, investigadores especializados en las relaciones humanas aseguran que esa idea tiene un sólido respaldo científico.

El antropólogo británico Robin Dunbar, reconocido por sus estudios sobre el comportamiento social humano, concluyó que el cerebro tiene una capacidad limitada para mantener vínculos personales profundos y duraderos. Esa limitación explica por qué, aunque interactuemos con muchas personas a lo largo de la vida, solo unas pocas ocupan un lugar realmente importante.

¿Cuántos verdaderos amigos puede tener una persona según la ciencia?

La teoría más conocida sobre este tema es el denominado Número de Dunbar, que sostiene que una persona puede mantener relaciones sociales estables con alrededor de 150 personas.

Sin embargo, ese grupo se organiza en distintos niveles de cercanía. En el núcleo más íntimo aparecen apenas cinco personas, aquellas con las que existe un vínculo de confianza absoluta, apoyo incondicional y una relación que suele mantenerse a lo largo de los años.

Son los amigos que permanecen en los momentos difíciles, celebran los logros como propios y están presentes incluso cuando el contacto cotidiano disminuye.

La teoría de Robin Dunbar y el límite de nuestras relaciones

Según Dunbar, mantener una amistad profunda requiere tiempo, dedicación y experiencias compartidas. El cerebro humano dispone de recursos limitados para sostener ese nivel de compromiso emocional, por lo que resulta imposible construir vínculos estrechos con todas las personas que conocemos.

Por esa razón, el círculo social suele organizarse en capas: un pequeño grupo de amigos íntimos, otro de amistades cercanas, conocidos frecuentes y, finalmente, personas con las que mantenemos un contacto ocasional.

Esta teoría fue desarrollada a partir del estudio del comportamiento de los primates y posteriormente aplicada a las relaciones humanas, encontrando patrones similares en distintas culturas.

¿Por qué la calidad importa más que la cantidad?

Las redes sociales modificaron la forma en que nos relacionamos. Hoy es habitual tener cientos o incluso miles de contactos, pero eso no significa contar con la misma cantidad de amigos.

Los especialistas coinciden en que una amistad verdadera no se construye con un «me gusta» o un mensaje ocasional. La confianza, la empatía, el tiempo compartido y la capacidad de acompañar al otro en diferentes etapas de la vida son los factores que fortalecen esos vínculos.

En otras palabras, la calidad de las relaciones termina siendo mucho más importante que la cantidad de personas que integran una lista de contactos.

La amistad también influye en la salud

Diversas investigaciones científicas también demostraron que las relaciones sociales de calidad tienen un impacto directo en el bienestar.

Las personas que mantienen un pequeño grupo de amigos cercanos suelen registrar menores niveles de estrés, mejor salud mental y una mayor capacidad para afrontar situaciones complejas. Incluso algunos estudios relacionan los vínculos sólidos con una mejor calidad de vida y una mayor longevidad.

Más que un aspecto emocional, la amistad se convierte en un factor que también favorece la salud física y psicológica.

Una verdad que el tiempo suele confirmar

Con el paso de los años cambian los trabajos, las ciudades, las rutinas e incluso los intereses. Muchas personas aparecen y otras se alejan. Sin embargo, ese pequeño grupo de amigos que permanece suele convertirse en uno de los mayores tesoros de la vida.

En un mundo donde las redes sociales muchas veces hacen creer que tener cientos de contactos es sinónimo de compañía, la ciencia recuerda una verdad que el tiempo confirma una y otra vez: la amistad no se mide por la cantidad de nombres en una lista, sino por las personas que siguen estando cuando más las necesitamos.

Quizás por eso aquella frase tan conocida continúa vigente. Los verdaderos amigos, al final, siguen contándose con los dedos de una mano.