La ampliación de la red de gas en Villa Argentina comenzó este viernes con trabajos en distintos sectores del barrio. La obra permitirá que más familias de Marcos Juárez accedan a un servicio esencial y continuará durante las próximas semanas.

La Municipalidad de Marcos Juárez puso en marcha este viernes la esperada obra de ampliación de la red de gas en el barrio Villa Argentina, una intervención que busca extender el acceso al servicio de gas natural a más viviendas y acompañar el crecimiento del sector.

Según informó el municipio, los trabajos se ejecutarán de manera progresiva durante las próximas semanas en diferentes calles del barrio, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas donde se desarrollan las tareas.

Calles donde se realizan los trabajos

La obra contempla la ampliación de la red de gas en los siguientes sectores:

Remedios de Escalada, entre 19 de Octubre y Almirante Brown (ambas veredas), y entre Almirante Brown y Córdoba (vereda sur).

19 de Octubre, entre Campaña del Desierto y Remedios de Escalada (vereda este).

Quebracho Colorado, entre 19 de Octubre y Florentina Rosa (ambas veredas).

Campaña del Desierto, entre 19 de Octubre y Córdoba (ambas veredas).

Florentina Rosa, entre Campaña del Desierto y Antártida Argentina (vereda este).

Pasaje del Progreso, entre Campaña del Desierto y Antártida Argentina (ambas veredas).

Almirante Brown, entre Campaña del Desierto y Remedios de Escalada (ambas veredas).

Almirante Brown, entre Remedios de Escalada y Antártida Argentina (vereda oeste).

Dr. Luis Federico Leloir, entre Campaña del Desierto y Remedios de Escalada (ambas veredas).

Córdoba, entre Remedios de Escalada y Campaña del Desierto (vereda oeste).

Una obra para ampliar el acceso al gas

Desde el Municipio destacaron que la ampliación de la red permitirá que más familias puedan conectarse al servicio de gas natural, considerado una infraestructura clave para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo del barrio Villa Argentina.

Además, indicaron que la ejecución de la obra podría generar algunas molestias temporales debido a las intervenciones en la vía pública, por lo que pidieron comprensión y colaboración de quienes transiten por la zona.

Piden circular con precaución

Mientras avancen los trabajos, la Municipalidad recomendó respetar la señalización y extremar las medidas de precaución en los sectores intervenidos para evitar inconvenientes y permitir el normal desarrollo de la obra.

Con esta intervención, el municipio continúa ejecutando obras de infraestructura destinadas a ampliar los servicios básicos y acompañar el crecimiento urbano de Marcos Juárez.