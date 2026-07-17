La Policía de Córdoba, el Municipio, Seguridad Ciudadana y Tránsito comenzaron a coordinar un operativo especial para un posible festejo de la Selección Argentina. Habrá cortes de tránsito, vallado y un refuerzo de la seguridad para prevenir accidentes y hechos de vandalismo en la zona donde tradicionalmente se concentran los vecinos.

Si la Selección Argentina vuelve a dar una alegría deportiva, Marcos Juárez ya tiene previsto un operativo especial para acompañar los festejos y minimizar los riesgos que suelen presentarse en las celebraciones multitudinarias.

Como ocurre habitualmente, el punto de encuentro de los vecinos será el sector comprendido entre las esquinas de Belgrano y Alem y San Martín y Alem, donde históricamente se concentra la mayor cantidad de personas para celebrar los triunfos del conjunto nacional.

Con ese escenario en mente, durante la mañana de este viernes se realizó una reunión de trabajo entre representantes de la Policía de Córdoba, la Municipalidad de Marcos Juárez, Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal con el objetivo de coordinar un operativo preventivo.

El comisario Inspector Germán Brenga explicó que una de las primeras medidas será ordenar la circulación vehicular en el centro de la ciudad.

«Tuvimos una reunión con la gente del municipio, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. Se hablaron los cortes que se van a realizar en la zona céntrica para evitar la circulación de vehículos en esos sectores y planificar todo lo que es Alem, desde Sáenz Peña hasta la zona del Banco Galicia, dejando ese sector totalmente peatonal hacia el lado de la iglesia.»

La preocupación por la parroquia

Más allá de la organización del tránsito, una de las principales inquietudes surgió por una situación que se repitió en los últimos festejos: personas que escalaron hasta el techo de la Parroquia La Asunción para observar o celebrar desde allí.

Según explicó Brenga, esa conducta representa un riesgo para quienes suben y también puede ocasionar daños en el edificio.

«Lo que hemos observado en los últimos festejos es que la gente se sube al techo de la parroquia y eso representa un peligro. Vamos a diagramar un operativo con vallas y personal policial para impedir el acceso a ese sector y evitar también hechos de vandalismo.»

El jefe policial indicó que el trabajo se realizará de manera coordinada entre todas las áreas involucradas.

«La idea es trabajar en conjunto con todas las fuerzas vivas para realizar un operativo con motivo de los festejos.»

El pedido del párroco

El padre José Defagot también manifestó su preocupación por una práctica que, según indicó, se ha vuelto habitual en cada celebración de gran convocatoria.

«Se repite esta situación de que la gente se sube ahí arriba y es peligroso. No sabemos en qué estado lo hacen. Además, la parte superior del techo de la parroquia es de chapa acanalada y no está preparada para que las personas caminen sobre ella. Por eso estamos realizando una tarea de prevención para el domingo.»

El sacerdote remarcó que el objetivo no es impedir que los vecinos celebren un posible triunfo de la Selección, sino evitar que una jornada de alegría termine con personas lesionadas o con daños en uno de los edificios más representativos de la ciudad.

Un operativo para celebrar con responsabilidad

El operativo contemplará cortes de calles, sectores peatonales, vallado en puntos estratégicos y una mayor presencia de efectivos policiales y agentes municipales. El propósito es que los marcosjuarenses puedan vivir un nuevo festejo con la pasión que caracteriza a la ciudad, pero reduciendo al máximo los riesgos para las personas y preservando tanto el patrimonio como el orden público.

Las autoridades coincidieron en un mismo mensaje: disfrutar de una eventual celebración, pero con responsabilidad, respetando las medidas de seguridad y evitando conductas que puedan poner en peligro la integridad de quienes participan de la fiesta.