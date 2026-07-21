El reconocido bailarín se presentará el viernes 25 de julio en la Sociedad Italiana con «Me Verás Volver», un espectáculo que combina danza, emoción y la música de una de las bandas más icónicas del rock argentino.

Marcos Juárez se prepara para recibir a una de las figuras más importantes de la danza argentina. El próximo viernes 25 de julio, Hernán Piquín llegará a la ciudad para presentar «Me Verás Volver», una propuesta artística que rinde homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, a través de una historia cargada de sensibilidad, emociones y grandes clásicos del rock nacional.

La función tendrá lugar en la Sociedad Italiana de Marcos Juárez y promete ser una experiencia diferente, donde la danza contemporánea, la puesta en escena y la música se unen para conmover al público.

Un espectáculo que va más allá de la danza

«Me Verás Volver» no es únicamente un show de baile. La obra cuenta la historia de dos personas que se conocen en un recital de Soda Stereo y construyen una vida juntos. A medida que transcurre la historia, el amor, la enfermedad, la pérdida y la esperanza se expresan a través del lenguaje del cuerpo, sin necesidad de diálogos.

Las canciones de Soda Stereo y Gustavo Cerati acompañan cada momento de la puesta, convirtiéndose en el hilo conductor de un relato que busca conectar con el espectador desde las emociones.

Hernán Piquín, protagonista de una puesta de primer nivel

Reconocido por su trayectoria en los principales escenarios del país y del mundo, Hernán Piquín encabeza un elenco de bailarines que despliega una cuidada coreografía, acompañada por una impactante iluminación, escenografía y una producción artística pensada para ofrecer una experiencia visual y emocional.

El espectáculo ha recibido una gran respuesta del público en cada una de sus presentaciones y continúa recorriendo diferentes ciudades del país.

Una cita imperdible para los amantes de la música y la danza

La llegada de Hernán Piquín a Marcos Juárez representa una oportunidad única para disfrutar de una propuesta artística de nivel nacional sin salir de la ciudad.

Quienes crecieron con la música de Soda Stereo encontrarán un espectáculo que revive sus canciones desde una mirada diferente, mientras que los amantes de la danza podrán apreciar una obra donde cada movimiento transmite una parte de la historia.

La cita será el viernes 25 de julio en la Sociedad Italiana de Marcos Juárez, en una noche que promete emoción, nostalgia y un recorrido por el legado musical de Gustavo Cerati y Soda Stereo.

Una propuesta para disfrutar en familia o con amigos y dejarse llevar por la fuerza de la música, la danza y las emociones.