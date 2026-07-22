Con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de empleo para más cordobeses, el Gobierno de Córdoba extendió hasta el 28 de agosto el período de inscripción al programa EMPLEO +26, en su modalidad Práctica Laboral (PL).

La medida permitirá que más personas desempleadas mayores de 26 años puedan completar su inscripción y acceder a una de las iniciativas más importantes de promoción del empleo impulsadas por el gobernador Martín Llaryora.

Quienes resulten beneficiarios de la primera etapa de la modalidad Práctica Laboral serán notificados a través de CiDi, conforme al cronograma previsto en la resolución ministerial correspondiente. Posteriormente, iniciarán su capacitación y práctica laboral en la fecha establecida por el programa.

En tanto, la modalidad Relación de Dependencia (CTI) continúa abierta de manera permanente. En este caso, el ingreso de los beneficiarios se concreta una vez que el empleador realiza el alta correspondiente en ARCA.

El programa está destinado a personas mayores de 26 años que residan en la provincia de Córdoba y se encuentren desempleadas o sin empleo registrado. Se mantiene la prioridad para quienes tengan más de 45 años y para quienes residan en los 12 departamentos comprendidos en el Plan de Igualdad Territorial (PIT).

Modalidad Práctica Laboral

Los candidatos se ponen en contacto con empresas o comercios para proponer la realización de su práctica laboral. Asimismo, los empleadores pueden publicar sus búsquedas habituales indicando que participan del programa.

Los beneficiarios realizan una práctica de 20 horas semanales durante seis meses, con capacitaciones a cargo de la empresa vinculadas al puesto de trabajo y formación complementaria a través de Campus Córdoba.

La asignación estímulo mensual equivale a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales y es cofinanciada entre el empleador y el Gobierno de Córdoba.

Además, los participantes acceden al Boleto Obrero Social (BOS), lo que facilita el traslado hacia el lugar de práctica.

La inscripción en esta modalidad se realiza de manera conjunta entre el empleador y el postulante.

Programas de Empleo Inclusivos

En línea con las políticas de inclusión del Gobierno provincial, el programa reserva el 5% del cupo para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y personas trasplantadas, y otro 5% para personas en situación de vulnerabilidad.

Modalidad Relación de Dependencia

Los empleadores que incorporen nuevos trabajadores recibirán un acompañamiento económico del Estado provincial equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante 12 meses.

Ese aporte aumenta a 1,5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) durante 12 meses cuando la persona contratada:

Tiene más de 45 años.

Reside en alguno de los 12 departamentos del Plan de Igualdad Territorial (PIT).

La convocatoria para esta modalidad permanece abierta y el ingreso de nuevos beneficiarios se realiza a medida que los empleadores concretan las altas laborales en ARCA.

Cómo sumarse como empleador

Los empleadores interesados deben ingresar al portal del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, seleccionar la opción “Soy Empresa”, completar la inscripción en CiDi, confirmar el servicio Programas de Empleo, cargar los puestos requeridos y luego incorporar el CUIL de los postulantes seleccionados para avanzar con el alta correspondiente.

Para más información sobre el programa y los requisitos de inscripción, ingresar al portal del Ministerio o comunicarse al 0351 4322900 (internos 2002, 2012, 2015 y 2039), al correo [email protected] o al WhatsApp 351 552-1832.