Una nueva familia recibió las llaves de su hogar en el marco del Programa Municipal de Vivienda. La entrega fue encabezada por la intendente Sara Majorel y marca un nuevo avance de una de las políticas habitacionales más importantes de la ciudad.

El Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.) continúa sumando familias beneficiadas en Marcos Juárez. Este lunes, la intendente Sara Majorel encabezó la entrega de la vivienda Nº 259, una nueva adjudicación que refleja la continuidad de uno de los planes habitacionales con mayor trayectoria en la ciudad.

Los nuevos propietarios son María de los Ángeles Rosales y Ariel Giamona, quienes recibieron las llaves de su vivienda ubicada sobre calle Santa Fe Este 491, dando un paso trascendental hacia el sueño de la casa propia.

Una nueva entrega que consolida el programa

Con esta adjudicación, el PRO.MU.VI. alcanzó las 259 viviendas entregadas, un número que evidencia la continuidad del programa y su impacto en decenas de familias marcosjuarenses que, a lo largo de los años, pudieron acceder a un hogar mediante esta iniciativa municipal.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales y familiares de los adjudicatarios, quienes compartieron un momento cargado de emoción al concretarse la entrega de una nueva vivienda.

El PRO.MU.VI., una política habitacional de largo plazo

Desde su puesta en marcha, el Programa Municipal de Vivienda se convirtió en una de las principales herramientas del municipio para facilitar el acceso a la vivienda propia en Marcos Juárez.

A través de un sistema de financiamiento administrado por el Estado local, el programa permitió que cientos de familias pudieran planificar la construcción o adquisición de su hogar, convirtiéndose en una política pública sostenida a lo largo de los años.

La entrega de cada nueva vivienda representa no solo una respuesta a la demanda habitacional, sino también un impulso para el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevos sectores de la ciudad.

Un nuevo comienzo para una familia de Marcos Juárez

Más allá del número que representa esta nueva entrega, el verdadero significado del PRO.MU.VI. está en las historias de las familias que logran cumplir el objetivo de tener un hogar propio.

En esta oportunidad, María de los Ángeles Rosales y Ariel Giamona comenzaron una nueva etapa al recibir las llaves de su vivienda, un momento que simboliza años de esfuerzo, planificación y expectativas.

Con la vivienda Nº 259 ya entregada, el programa suma un nuevo capítulo en su historia y reafirma su vigencia como una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda en Marcos Juárez.

Un programa que sigue marcando el crecimiento de la ciudad

La continuidad del PRO.MU.VI. demuestra el impacto que pueden tener las políticas públicas sostenidas en el tiempo cuando logran ofrecer soluciones concretas a la comunidad.

Mientras nuevas familias continúan incorporándose al programa, cada entrega representa un paso más en el desarrollo de Marcos Juárez y en la posibilidad de que más vecinos alcancen el sueño de la casa propia.