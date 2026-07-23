Bomberos de Marcos Juárez se suman al reclamo nacional

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez participará este viernes de una jornada de protesta impulsada por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba para reclamar al Gobierno nacional la transferencia de fondos que, según sostienen las instituciones, ya fueron recaudados y tienen una asignación específica establecida por la Ley Nacional N.º 25.054.

Como parte de la medida, a las 9 de la mañana sonará la sirena del cuartel local. Los bomberos aclararon que no se tratará de una emergencia, sino de una acción simbólica para visibilizar un reclamo que se replicará en cuarteles de toda la provincia.

A Marcos Juárez le corresponden unos $94 millones

En el caso de Marcos Juárez, durante 2026 el cuartel debería recibir alrededor de 94 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional para Bomberos Voluntarios.

Estos recursos están destinados al mantenimiento de autobombas, compra de equipamiento, elementos de protección personal, herramientas, tecnología y capacitación del personal.

El reclamo apunta al Gobierno nacional

Desde la Federación explicaron que los recursos reclamados no provienen del Tesoro Nacional, sino de un fondo específico financiado con un porcentaje de las primas de seguros que pagan los asegurados.

Según indicaron, ese dinero tiene un destino fijado por ley exclusivamente para el sostenimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, denuncian que parte de esos fondos aún no fue transferida por el Gobierno nacional, situación que afecta la planificación y el funcionamiento de los cuarteles.