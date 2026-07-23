En lo que va de 2026 ya se registraron 17 vehículos de marcas de origen chino en la ciudad. Haval lidera los patentamientos y refleja una tendencia que también se observa a nivel nacional.

Los vehículos de origen chino continúan ganando presencia en el mercado automotor argentino y Marcos Juárez acompaña esa tendencia. Según datos del Registro Municipal de Patentamientos, en lo que va de 2026 se registraron 17 patentamientos de automóviles de marcas chinas en la ciudad.

Aunque todavía representan una porción menor del mercado total, estos números muestran un crecimiento sostenido de fabricantes que hace algunos años tenían escasa presencia en el país y que hoy compiten con marcas tradicionales gracias a una oferta cada vez más amplia.

Haval encabeza los patentamientos

Dentro de las marcas de origen chino registradas este año, Haval se ubica en el primer lugar con seis unidades patentadas, convirtiéndose en la marca con mayor presencia en Marcos Juárez durante 2026.

Uno de sus modelos más comercializados tiene un valor cercano a los 38 millones de pesos, dentro del segmento de los SUV, uno de los más demandados por los compradores argentinos.

Qué marcas ya se patentaron en Marcos Juárez

Los registros municipales indican que durante este año se patentaron vehículos de las siguientes marcas:

Haval

MG (ZS)

BAIC

BYD Song

Jetour

Changan

La llegada de estas automotrices al mercado argentino comenzó a consolidarse en los últimos años y hoy ofrecen una amplia variedad de modelos, desde SUV hasta vehículos híbridos y eléctricos.

Un mercado que cambia

El crecimiento de las marcas chinas responde a una combinación de factores. La incorporación de mayor tecnología, equipamiento de serie, sistemas de seguridad y una relación entre precio y prestaciones cada vez más competitiva permitió que estos vehículos comenzaran a ganar espacio entre los consumidores.

A nivel nacional, el desembarco de nuevas terminales y el fortalecimiento de las redes de comercialización impulsaron el conocimiento de estas marcas, que dejaron de ser una novedad para convertirse en una alternativa concreta dentro del mercado automotor.

Una tendencia que también se refleja en Marcos Juárez

Los 17 patentamientos registrados en lo que va de 2026 muestran que esta transformación también alcanza a Marcos Juárez. Si bien las marcas tradicionales continúan liderando el mercado, la presencia de fabricantes chinos comienza a consolidarse y amplía las opciones disponibles para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo.

Con modelos cada vez más competitivos y una oferta en constante crecimiento, los autos chinos empiezan a ocupar un lugar propio en el parque automotor de la ciudad.