La Dra. Ornella Civitelli nació en Marcos Juárez con un sueño muy claro: convertirse en cirujana cardiovascular. Sin embargo, una oportunidad inesperada cambió el rumbo de su carrera y la llevó a descubrir una forma diferente de ejercer la medicina, ayudando a sus pacientes a recuperar mucho más que el cabello: la confianza, la autoestima y la seguridad en sí mismos.

Hay historias que demuestran que el destino no siempre se parece al plan que imaginamos.

La de la Dra. Ornella Civitelli es una de ellas.

Nacida en Marcos Juárez, dejó su ciudad para instalarse en Rosario y estudiar Medicina. Como tantos jóvenes que persiguen una vocación, hizo las valijas convencida de cuál sería su futuro: soñaba con convertirse en cirujana cardiovascular.

Durante casi ocho años dedicó su vida a ese objetivo. Fueron años de estudio, prácticas hospitalarias, guardias y una formación que incluso atravesó el desafío de la pandemia. Todo parecía indicar que ese sería el camino que recorrería durante toda su carrera profesional.

Pero la vida tenía preparada otra historia.

Cuando una oportunidad cambia el rumbo

En medio de ese recorrido apareció una propuesta que no estaba en sus planes.

Una amiga le habló de una clínica especializada en recuperación capilar y le ofreció sumarse al equipo. Aceptó la oportunidad casi por casualidad, pensando que sería una experiencia más dentro de su formación como médica.

Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que ese trabajo escondía algo mucho más profundo de lo que imaginaba.

Comprendió que su tarea no consistía únicamente en tratar la pérdida de cabello.

Recuperar la confianza

«Descubrí que no se trataba solamente de recuperar el cabello. También era devolver la confianza, la autoestima y la sonrisa de alguien que volvía a mirarse al espejo y sentirse bien.»

Ese descubrimiento cambió por completo su manera de entender la profesión.

Cada paciente llegaba con una historia distinta, pero todos compartían algo en común: la necesidad de volver a sentirse seguros de sí mismos.

Fue entonces cuando comprendió que la medicina también podía transformar vidas desde otro lugar.

Porque detrás de cada tratamiento hay personas que recuperan una parte importante de su bienestar emocional.

Un regreso con un propósito

Después de especializarse y desarrollar su experiencia profesional en Rosario, la Dra. Ornella Civitelli decidió acercar ese conocimiento también a su ciudad natal.

Hoy forma parte del equipo de International Hair Clinic (IHC) Marcos Juárez, una clínica especializada en microimplante capilar con técnica F.U.E., integrante de una red de ocho sucursales en Argentina.

Desde su consultorio en Marcos Juárez atiende a pacientes de la ciudad y de toda la región, permitiendo que muchas personas puedan acceder a atención especializada sin necesidad de viajar a grandes centros urbanos.

Para ella, además, significa algo muy especial: ejercer la medicina cerca de su gente y devolver a su comunidad todo lo aprendido durante años de formación.

Los sueños no siempre cambian

Durante mucho tiempo creyó que su lugar estaría en un quirófano cardiovascular.

Hoy sabe que sigue cumpliendo el mismo propósito que la llevó a estudiar Medicina: mejorar la vida de las personas.

Solo que encontró otra manera de hacerlo.

La historia de la Dra. Ornella Civitelli demuestra que los sueños no siempre cambian. A veces, simplemente encuentran un camino diferente para hacerse realidad.