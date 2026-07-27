El acto se realizará este lunes a las 20 en el Concejo Deliberante y será transmitido en vivo por YouTube. Los inscriptos no podrán asistir de manera presencial.

Este lunes 27 de julio será una jornada muy esperada para decenas de familias de Marcos Juárez. Desde las 20 horas se realizará el sorteo del loteo Los Primos, correspondiente al Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.), mediante el cual se adjudicarán 28 terrenos.

Cómo será el sorteo

El acto tendrá lugar en el Concejo Deliberante y estará encabezado por la intendenta Sara Majorel, junto a concejales, integrantes de la Comisión del PRO.MU.VI. y otros funcionarios que actuarán como veedores para garantizar la transparencia del proceso.

A diferencia de otras actividades públicas, no habrá asistencia de los inscriptos, quienes deberán seguir el desarrollo del sorteo mediante la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad.

Se adjudicarán 28 lotes

El loteo Los Primos contempla la entrega de 28 terrenos, para los cuales durante julio se desarrolló el proceso de inscripción, presentación de propuestas de pago y verificación de la documentación exigida.

Con este paso, el municipio avanza en una nueva etapa del Programa Municipal de Vivienda, que busca facilitar el acceso al suelo urbano para familias de Marcos Juárez.

Dónde ver el sorteo en vivo

La Municipalidad informó que el sorteo podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube, permitiendo que todos los inscriptos conozcan en tiempo real el resultado de la adjudicación de los terrenos.