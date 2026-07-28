El gobernador de Córdoba encabezó en San Francisco la XIX Junta de Gobernadores, donde traspasó la Presidencia Pro Témpore a Rogelio Frigerio. Los mandatarios ratificaron una agenda común para impulsar la producción, reclamar por las retenciones y fortalecer la integración regional.

La ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, fue sede este martes de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro, encuentro en el que el gobernador Martín Llaryora entregó la Presidencia Pro Témpore del bloque regional al mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. También participó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Durante la reunión, los tres mandatarios reafirmaron una agenda conjunta para defender los intereses del interior productivo, con ejes en la reducción de las retenciones al campo, una nueva Ley de Biocombustibles, la infraestructura, la seguridad, la educación y el desarrollo económico.

Llaryora destacó el consenso entre provincias

En su discurso, Llaryora sostuvo que la Región Centro representa un ejemplo de construcción de acuerdos por encima de las diferencias políticas.

«Argentina fracasa porque no logra construir acuerdos. La Región Centro demuestra que, más allá de los distintos colores políticos, podemos sostener caminos de inversión, producción, educación e infraestructura y avanzar en decisiones federales que modifiquen la vida de nuestros pueblos», afirmó.

El mandatario cordobés remarcó que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos mantienen una posición común en temas estratégicos como la reducción progresiva de las retenciones, el impulso a una nueva ley de biocombustibles, la lucha contra el narcotráfico, la mejora de la calidad educativa, la hidrovía y la seguridad alimentaria.

Asimismo, volvió a reclamar una baja gradual de las retenciones y aseguró que esos recursos deben transformarse en mayor producción y generación de empleo.

«Nuestros productores, nuestras pymes y nuestra industria no se llevan la plata a la timba financiera ni a los paraísos fiscales. La invierten en producción, empleo y crecimiento. Es necesario que nos saquen el pie de la cabeza a los sectores productivos para poder generar trabajo», expresó.

Frigerio asumió la Presidencia Pro Témpore

Al realizar el traspaso institucional, Llaryora deseó una gestión exitosa a Rogelio Frigerio y destacó que la Región Centro cuenta desde ahora con una sede administrativa permanente en San Francisco, lo que representa un avance para la institucionalidad del bloque.

Por su parte, Frigerio afirmó que recibe una Región Centro «más fuerte, consolidada y activa» que la existente al inicio de las actuales gestiones provinciales.

Además, valoró la creación de la primera sede administrativa permanente como un paso histórico para fortalecer la integración y la toma de decisiones compartidas.

Pullaro llamó a consolidar el liderazgo productivo

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, destacó el trabajo de los equipos técnicos y aseguró que la misión de la Región Centro es demostrar que existe otra forma de gestionar.

«Desde nuestras provincias nos esforzamos todos los días para lograr que esta región sea el motor productivo que empuje al país al cambio», sostuvo.

A su turno, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los tres gobernadores de sostener un espacio de integración regional más allá de las diferencias partidarias y felicitó a Llaryora por la gestión desarrollada al frente del bloque.

Acuerdo para fortalecer la integración entre ciudades

Durante la jornada también se firmó el acuerdo marco del programa Comunidades Hermanadas de la Región Centro, una iniciativa destinada a fortalecer la integración entre localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos mediante proyectos conjuntos en materia productiva, educativa, cultural, turística y de preservación del patrimonio.

En esta oportunidad, las ciudades de San Francisco, Esperanza (Santa Fe) y Nogoyá (Entre Ríos) formalizaron un hermanamiento basado en su identidad vinculada a la cadena láctea.

El convenio impulsará acciones coordinadas entre gobiernos locales, instituciones y sectores productivos, además de promover la participación conjunta en ferias, exposiciones y misiones institucionales.

Qué es la Región Centro

La Región Centro está integrada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y constituye uno de los principales bloques de integración del país.

Su presidencia se ejerce de manera rotativa entre los tres gobernadores y cuenta con una Junta de Gobernadores y una Mesa Ejecutiva como órganos de conducción.

Actualmente reúne una superficie de 377.109 kilómetros cuadrados, una población de 8,4 millones de habitantes, genera el 25 % del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina y concentra el 38 % de las exportaciones nacionales.