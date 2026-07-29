El boxeador marcosjuarense hará su esperado estreno como profesional este sábado 1° de agosto en el Club Villa Argentina, en una nueva edición del programa Futuros Campeones Cordobeses, impulsado por la Agencia Córdoba Deportes y organizado por Arano Box.

El boxeo volverá a vivir una noche histórica en Marcos Juárez. Este sábado 1° de agosto, desde las 21 horas, el Club Villa Argentina será sede de una nueva edición de Futuros Campeones Cordobeses, el programa impulsado por la Agencia Córdoba Deportes y organizado por Arano Box que continúa recorriendo el interior provincial para promover el desarrollo del boxeo amateur y profesional.

La gran atracción de la velada será el debut profesional del púgil local Gabriel Bravo, quien dará el salto al profesionalismo frente a su gente, en una jornada que promete emociones y una importante convocatoria de aficionados de toda la región.

Gabriel Bravo hará su esperado debut profesional

El combate principal de la noche tendrá como protagonista al representante de Marcos Juárez, Gabriel Bravo, quien enfrentará al rosarino Agustín «Finito» Vallejos en un combate pactado en la categoría gallo.

Será un momento muy especial para el deporte local, ya que Bravo comenzará oficialmente su carrera profesional después de un destacado recorrido en el amateurismo. El respaldo de su público convertirá la pelea en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año para el boxeo marcosjuarense.

El debut profesional representa un paso decisivo para cualquier boxeador y, en este caso, también significa un orgullo para toda la comunidad que acompañó su crecimiento deportivo.

Juan Grando también tendrá su estreno como profesional

La cartelera profesional contará además con otro esperado debut. El riocuartense Juan Grando realizará su primera presentación rentada frente al mendocino Emanuel «Bronco» Moyano, oriundo de Junín, en un atractivo combate correspondiente a la categoría superpluma.

De esta manera, la noche reunirá a dos jóvenes promesas del boxeo cordobés que comenzarán oficialmente su camino en el profesionalismo.

Los boxeadores de Marcos Juárez también subirán al ring

La programación incluirá además una importante cartelera amateur, donde volverán a presentarse representantes de Marcos Juárez.

Los púgiles Kalacevich, Minervi y Rivero enfrentarán a destacados boxeadores de diferentes puntos de la provincia, ofreciendo una serie de combates que permitirán seguir mostrando el crecimiento del boxeo local.

Estas peleas forman parte del espíritu de Futuros Campeones Cordobeses, un programa que busca brindar competencia, experiencia y oportunidades a los deportistas que aspiran a desarrollarse dentro del boxeo profesional.

Un programa que impulsa el boxeo cordobés

Desde su creación, Futuros Campeones Cordobeses se consolidó como una de las principales políticas deportivas destinadas al crecimiento del pugilismo en la provincia.

La iniciativa permite que jóvenes talentos puedan competir en escenarios de calidad sin abandonar sus ciudades, fortaleciendo además el trabajo que realizan clubes, entrenadores, gimnasios y asociaciones deportivas del interior.

Con el respaldo de la Agencia Córdoba Deportes y la organización de Arano Box, cada edición reúne a deportistas con proyección y acerca al público espectáculos de primer nivel, consolidando el crecimiento del boxeo cordobés.

Una cita imperdible para los amantes del boxeo

El próximo sábado 1° de agosto, desde las 21 horas, el Club Villa Argentina abrirá sus puertas para recibir una velada que combinará experiencia, juventud y grandes expectativas.

Todas las miradas estarán puestas en Gabriel Bravo, quien escribirá una página importante para el deporte de Marcos Juárez al convertirse en profesional frente a su gente, en una noche donde el presente y el futuro del boxeo cordobés volverán a encontrarse sobre el cuadrilátero.