La Municipalidad de Marcos Juárez realizó el esperado sorteo del loteo Los Primos y adjudicó 28 terrenos del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.). Conocé quiénes fueron los ganadores, el listado de suplentes, cuánto cuesta cada lote y cuáles son las opciones de financiación.

La espera terminó para decenas de familias de Marcos Juárez. Este lunes 27 de julio se llevó a cabo el sorteo del loteo Los Primos, una nueva etapa del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.), mediante el cual se adjudicaron 28 terrenos destinados a vecinos de la ciudad.

El acto se desarrolló desde las 20 horas en el Concejo Deliberante y fue encabezado por la intendenta Sara Majorel, junto a concejales, integrantes de la Comisión del PRO.MU.VI. y funcionarios municipales que actuaron como veedores para garantizar la transparencia del proceso.

Tal como estaba previsto, el sorteo no contó con la presencia de los inscriptos, quienes pudieron seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad.

La adjudicación de estos lotes representa un nuevo avance del PRO.MU.VI., un programa que busca facilitar el acceso al suelo urbano para familias de Marcos Juárez, promoviendo el desarrollo habitacional mediante mecanismos públicos y transparentes.

Quiénes son los ganadores del loteo Los Primos

Estos son los 28 adjudicatarios titulares del sorteo del loteo Los Primos:

Mateo Voltarel Carlos Gabriel Tapia Julieta Pájaro Candela Arce Estefanía Falistocco Florencia Carmen Zabala Lucía Fink Diego Emiliano Rodríguez Antonella Lorenzo Rodrigo Ezequiel Peralta Cecilia Aylen Maero Torres María Victoria Fidelio Rocío Patek Agustín Omar Pagani Mateo Agusti José Ignacio Cocchi Santiago Milesi Albana Grioni Mauro Alejandro González Daniel Agustín Avarello Silvia Janet Lucero Romina Mercedes Cantarini Franco Javier Quiroga Anabella Villafañe Juan Pablo Avendaño Lara de los Ángeles Ferreyra David Gonzalo Cisneros Emanuel Herrera

Lista de suplentes

Además de los adjudicatarios, el sorteo estableció el orden de los suplentes, quienes podrán acceder a un lote en caso de producirse alguna vacante o incumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.

Elías Gabriel Cisneros Gabriel Sebastián Vicente Federico José Cantarini Melina Torres Mayco Ariel Castro Ivonne Celeste Cabral Daniela Abigail Vega Lucas Daniel Busano Luisina Rodríguez Alejo Martínez Paloma Ullate Noemí Gisela Mendoza Iñaki Ullate Candela Perello Jorge Luis Ferreyra Gabriela Betiana Ortiz José Oscar Calvet Enzo Nahuel Ercoli Ignacio Crispín Silvana Elisa Ramos Sabrina Antonella Grassi Joel Sebastián Torres Lautaro Alejandro Giordano Angelina Agustín Ernesto Nahuel Brusa Viviana Mabel González Sol Valentina Gutiérrez Nicolás Brunori

Cuánto cuesta un lote del loteo Los Primos

Cada terreno del loteo Los Primos tiene un valor de $20.500.000 para quienes opten por la modalidad de pago contado.

Quienes prefieran financiar la compra podrán acceder mediante una entrega inicial del 25% y cancelar el saldo en hasta 60 cuotas.

Además, el Municipio informó que la entrega inicial también podrá abonarse en hasta tres cuotas, ofreciendo una alternativa que facilita el acceso a más familias interesadas en incorporarse al programa.

Tanto la entrega como las cuotas del saldo se actualizarán mediante el índice UVA, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta convocatoria.

Los terrenos contarán con red de gas natural

Uno de los aspectos destacados del loteo es que los terrenos contarán con red de gas natural, un servicio que agrega valor al desarrollo urbanístico y mejora las condiciones para quienes proyectan construir su vivienda.

La incorporación de infraestructura básica forma parte de la planificación del Municipio para que los nuevos barrios dispongan de mejores condiciones de habitabilidad y calidad de vida.