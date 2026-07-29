28 JUL

Ganadores del loteo Los Primos en Marcos Juárez

La Municipalidad de Marcos Juárez realizó el esperado sorteo del loteo Los Primos y adjudicó 28 terrenos del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.). Conocé quiénes fueron los ganadores, el listado de suplentes, cuánto cuesta cada lote y cuáles son las opciones de financiación.

La espera terminó para decenas de familias de Marcos Juárez. Este lunes 27 de julio se llevó a cabo el sorteo del loteo Los Primos, una nueva etapa del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.), mediante el cual se adjudicaron 28 terrenos destinados a vecinos de la ciudad.

El acto se desarrolló desde las 20 horas en el Concejo Deliberante y fue encabezado por la intendenta Sara Majorel, junto a concejales, integrantes de la Comisión del PRO.MU.VI. y funcionarios municipales que actuaron como veedores para garantizar la transparencia del proceso.

Tal como estaba previsto, el sorteo no contó con la presencia de los inscriptos, quienes pudieron seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad.

La adjudicación de estos lotes representa un nuevo avance del PRO.MU.VI., un programa que busca facilitar el acceso al suelo urbano para familias de Marcos Juárez, promoviendo el desarrollo habitacional mediante mecanismos públicos y transparentes.

Quiénes son los ganadores del loteo Los Primos

Estos son los 28 adjudicatarios titulares del sorteo del loteo Los Primos:

  1. Mateo Voltarel
  2. Carlos Gabriel Tapia
  3. Julieta Pájaro
  4. Candela Arce
  5. Estefanía Falistocco
  6. Florencia Carmen Zabala
  7. Lucía Fink
  8. Diego Emiliano Rodríguez
  9. Antonella Lorenzo
  10. Rodrigo Ezequiel Peralta
  11. Cecilia Aylen Maero Torres
  12. María Victoria Fidelio
  13. Rocío Patek
  14. Agustín Omar Pagani
  15. Mateo Agusti
  16. José Ignacio Cocchi
  17. Santiago Milesi
  18. Albana Grioni
  19. Mauro Alejandro González
  20. Daniel Agustín Avarello
  21. Silvia Janet Lucero
  22. Romina Mercedes Cantarini
  23. Franco Javier Quiroga
  24. Anabella Villafañe
  25. Juan Pablo Avendaño
  26. Lara de los Ángeles Ferreyra
  27. David Gonzalo Cisneros
  28. Emanuel Herrera

Lista de suplentes

Además de los adjudicatarios, el sorteo estableció el orden de los suplentes, quienes podrán acceder a un lote en caso de producirse alguna vacante o incumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.

  1. Elías Gabriel Cisneros
  2. Gabriel Sebastián Vicente
  3. Federico José Cantarini
  4. Melina Torres
  5. Mayco Ariel Castro
  6. Ivonne Celeste Cabral
  7. Daniela Abigail Vega
  8. Lucas Daniel Busano
  9. Luisina Rodríguez
  10. Alejo Martínez
  11. Paloma Ullate
  12. Noemí Gisela Mendoza
  13. Iñaki Ullate
  14. Candela Perello
  15. Jorge Luis Ferreyra
  16. Gabriela Betiana Ortiz
  17. José Oscar Calvet
  18. Enzo Nahuel Ercoli
  19. Ignacio Crispín
  20. Silvana Elisa Ramos
  21. Sabrina Antonella Grassi
  22. Joel Sebastián Torres
  23. Lautaro Alejandro Giordano
  24. Angelina Agustín
  25. Ernesto Nahuel Brusa
  26. Viviana Mabel González
  27. Sol Valentina Gutiérrez
  28. Nicolás Brunori

Cuánto cuesta un lote del loteo Los Primos

Cada terreno del loteo Los Primos tiene un valor de $20.500.000 para quienes opten por la modalidad de pago contado.

Quienes prefieran financiar la compra podrán acceder mediante una entrega inicial del 25% y cancelar el saldo en hasta 60 cuotas.

Además, el Municipio informó que la entrega inicial también podrá abonarse en hasta tres cuotas, ofreciendo una alternativa que facilita el acceso a más familias interesadas en incorporarse al programa.

Tanto la entrega como las cuotas del saldo se actualizarán mediante el índice UVA, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta convocatoria.

Los terrenos contarán con red de gas natural

Uno de los aspectos destacados del loteo es que los terrenos contarán con red de gas natural, un servicio que agrega valor al desarrollo urbanístico y mejora las condiciones para quienes proyectan construir su vivienda.

La incorporación de infraestructura básica forma parte de la planificación del Municipio para que los nuevos barrios dispongan de mejores condiciones de habitabilidad y calidad de vida.

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