Los trabajos pueden verse sobre la vereda norte de calle Sáenz Peña al 1300 y forman parte de una tarea clave para proteger la red de distribución de gas natural. Se trata de la instalación y el recambio de ánodos de protección catódica, un sistema que evita la corrosión de las cañerías subterráneas.

Quienes transitan por calle Sáenz Peña al 1300, sobre la vereda norte, seguramente se encontraron en las últimas horas con una imponente máquina realizando perforaciones de varios metros de profundidad. La presencia del equipo despertó la curiosidad de muchos vecinos, ya que no se trata de una obra habitual a simple vista.

Sin embargo, el trabajo tiene un objetivo fundamental: proteger la red de gas natural mediante un sistema denominado protección catódica, indispensable para prolongar la vida útil de las cañerías de acero que se encuentran bajo tierra.

¿Qué función cumplen estas perforaciones?

Las perforaciones permiten instalar ánodos de protección catódica, dispositivos metálicos especialmente diseñados para evitar que las cañerías sufran los efectos de la corrosión provocada por la humedad y las características naturales del suelo.

Estos ánodos actúan como una especie de «escudo» para la red de gas. En lugar de que la corrosión afecte a las cañerías, el desgaste se produce sobre el propio ánodo, preservando así la infraestructura.

Un mantenimiento que se realiza periódicamente

Según pudo conocer GuíaMedia, este tipo de trabajos no se realiza por primera vez en la ciudad. Los ánodos tienen una vida útil aproximada de entre siete y ocho años, por lo que periódicamente deben ser reemplazados para garantizar que el sistema continúe funcionando correctamente.

Para colocar cada uno de ellos es necesario utilizar equipos de perforación como el que actualmente trabaja en Sáenz Peña al 1300, capaces de alcanzar la profundidad requerida para su instalación.

Una tarea silenciosa, pero fundamental

Aunque las tareas pueden generar algunas molestias momentáneas en el sector donde se ejecutan, forman parte del mantenimiento preventivo de la red de distribución de gas y resultan esenciales para mantener la seguridad del sistema.

La protección catódica es utilizada en redes de gas de todo el país y permite reducir significativamente el deterioro de las cañerías, evitando fallas y prolongando su vida útil durante muchos años.

Una obra que muchos ven, pero pocos conocen

La maquinaria llama la atención por su tamaño y por las perforaciones que realiza sobre la vereda. Sin embargo, detrás de ese trabajo hay una intervención técnica que pasa casi inadvertida para la mayoría de los vecinos, pero que resulta clave para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la red de gas que abastece a cientos de hogares de Marcos Juárez.