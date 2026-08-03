Héctor Biagiotti, de HOB Producciones, analizó el presente de Marcos Juárez Respira Música y destacó la respuesta que está teniendo el público de cara a la edición 2026. Aseguró que la grilla integrada por Destino San Javier, Luciano Pereyra, Diego Torres y La Beriso posiciona al festival entre los eventos musicales más importantes de la región y se mostró optimista por el ritmo de venta de entradas.

Con artistas que convocan a miles de personas en todo el país, Marcos Juárez Respira Música se prepara para volver a convertir a la ciudad en el epicentro de la música en vivo. La edición 2026 reunirá a Destino San Javier, Luciano Pereyra, Diego Torres y La Beriso, una combinación de géneros y públicos que refleja la apuesta de la organización por ofrecer un festival para toda la familia.

A pocas semanas del inicio del evento, el productor Héctor Biagiotti dialogó con GuíaMedia sobre el presente del festival, el comportamiento de la venta de entradas y las expectativas que genera una programación integrada por cuatro de los artistas más convocantes de la escena nacional.

«Cada artista tiene su propio público»

GuíaMedia: ¿Cómo están viviendo esta etapa previa al festival?

Héctor Biagiotti: «Estamos muy conformes. Cada artista tiene un comportamiento distinto y eso es algo habitual. Lo importante es que la respuesta del público viene siendo muy buena y creemos que en las próximas semanas se va a intensificar todavía más.»

Para Biagiotti, cada recital tiene una dinámica propia y eso también se refleja en la venta anticipada de entradas.

Destino San Javier, a un paso del lleno

La noche de Destino San Javier es, hasta el momento, la que muestra la mayor demanda.

GuíaMedia: Destino San Javier parece ser el espectáculo con mayor convocatoria.

Héctor Biagiotti: «Sí. Para la noche de Destino San Javier quedan apenas unas 60 entradas disponibles. Era uno de los espectáculos que sabíamos que iba a despertar mucho interés y hoy prácticamente está completo.»

La respuesta confirma el fuerte vínculo del público con el reconocido trío, que será uno de los grandes protagonistas del festival.

Luciano Pereyra mantiene un ritmo muy positivo

Otro de los artistas que despierta gran expectativa es Luciano Pereyra, cuya venta continúa avanzando de manera sostenida.

GuíaMedia: ¿Cómo viene la venta para ese recital?

Héctor Biagiotti: «También viene muy bien. Estamos alrededor del 70% del objetivo de venta que nos habíamos planteado para esta etapa. Todavía falta el período de mayor movimiento, así que creemos que va a tener un cierre muy fuerte. La verdad es que estamos muy conformes.»

Diego Torres y La Beriso, con expectativas de crecimiento

Cada show tiene su propio comportamiento y la organización entiende que todavía queda el período de mayor movimiento para la compra de entradas.

GuíaMedia: Diego Torres muestra un ritmo diferente.

Héctor Biagiotti: «Sí, viene un poco más tranquilo, pero hay una explicación. Todavía no tuvo la misma difusión en las redes sociales que ya tuvo Luciano Pereyra. De todas maneras, ya estamos por encima del 50% de lo que buscamos y entendemos que, cuando comience la campaña específica de promoción, la demanda va a crecer.»

En el caso de La Beriso, la experiencia de otras presentaciones permite anticipar un comportamiento distinto del público.

GuíaMedia: ¿Qué expectativa tienen para esa noche?

Héctor Biagiotti: «El público de La Beriso suele comprar las entradas mucho más cerca de la fecha del recital. La primera etapa fue buena, pero todavía es temprano para hacer un análisis definitivo. Sabemos cómo se comporta ese público y confiamos en que va a acompañar.»

«Reunir a estos cuatro artistas habla del nivel del festival»

Más allá de los números, Biagiotti considera que el gran diferencial de esta edición pasa por la calidad de la propuesta artística.

GuíaMedia: ¿Qué representa para la organización haber logrado reunir a estos cuatro artistas en una misma edición?

Héctor Biagiotti: «Es una enorme satisfacción y también una gran responsabilidad. Tener en un mismo festival a Destino San Javier, Luciano Pereyra, Diego Torres y La Beriso habla del nivel que tiene esta edición de Marcos Juárez Respira Música. Son artistas de enorme trayectoria, con públicos muy diferentes, y eso permite que personas de todas las edades encuentren un espectáculo para disfrutar. Nuestro objetivo siempre fue ofrecer un festival de calidad y creemos que esta programación lo demuestra.»

«Queremos que Marcos Juárez vuelva a vivir cuatro noches inolvidables»

Al momento de imaginar lo que sucederá cuando se levante el telón, el productor no ocultó su entusiasmo.

GuíaMedia: ¿Con qué sensación llegan a esta edición?

Héctor Biagiotti: «Con mucho entusiasmo. Estamos convencidos de que Marcos Juárez volverá a vivir cuatro noches inolvidables. Detrás de este festival hay muchísimo trabajo, un gran equipo y el compromiso de ofrecer espectáculos de primer nivel. Ver la respuesta del público nos confirma que vamos por el camino correcto.»

Con una grilla que reúne a Destino San Javier, Luciano Pereyra, Diego Torres y La Beriso, Marcos Juárez Respira Música se encamina a una nueva edición con grandes expectativas. La respuesta del público en la venta anticipada, sumada al prestigio de los artistas convocados, alimenta la ilusión de vivir un festival que volverá a poner a Marcos Juárez en el centro de la agenda cultural del interior cordobés.

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