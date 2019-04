Taekwondo: mucho más que un arte marcial

El taekwondo es un arte marcial muy antiguo, creado en corea y traído a la Argentina en 1967, por los maestros Han Chang Kim, Nam Sung Choi y Kwang Duk Chung. en nuestra ciudad es practicado hace más de tres décadas, creciendo de a poco, orgullosos de ponerse el dobok de su escuela y compitiendo en torneos muy destacados.

Existen 5 academias principales, a su vez se dividen en diferentes escuelas en la región hasta la ciudad de Córdoba, que enseñan el deporte en nuestra ciudad a 200 alumnos aproximadamente.

Todos los alumnos y maestros compiten a diferente escala en torneos locales, regionales, provinciales y nacionales.

En muchos de los casos las personas que lo practican, lo hacen como recreación, para saber defenderse, pero sobre todo porque es un deporte que deja muchos valores, no sólo puertas adentro del “Dojan” sino también para la vida misma: respeto, compañerismo, el instinto de siempre superarse y dar el 110% en cada práctica.

Esta disciplina es mucho más que “tirar patadas” como se dice vulgarmente en la calle, NADIE QUEDA EXCLUIDO, todos a su manera realizan la consigna asignada, se lleva a cabo y aplica la verdadera inclusión.

El taekwondo, si bien es un arte marcial con muchos protocolos y puede parecer tedioso, inculca los verdaderos valores que toda persona debe aplicar todos los días, como por ejemplo: (en el trabajo, cuando ingresa a un establecimiento que no es su casa, entre los mismos amigos); saludar apenas se ingresa a cualquier lugar, pedir permiso al maestro para interrumpir brevemente la actividad, concentrarse y unirse como grupo en los entrenamientos, ayudar e incentivar al compañero permanentemente, no únicamente cuando no puede realizar una acción.

Todos los profesores coindicen con un gran orgullo, en que una de las mayores satisfacciones que les deja este deporte es que pueden transmitir sus conocimientos a todos sus alumnos y que la familia sigue confiando en ellos.

El taekwondo es un deporte de mucha antigüedad, que dió su salto de calidad en nuestro país a través de la medalla dorada conseguida por Sebastián Crismanich en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La disciplina es practicada por muchos y entendida sólo por pocos, existe hace mucho tiempo y seguirá por mucho más porque se transmite de generación en generación.

Tomas Castellano