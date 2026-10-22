La plataforma de transporte ya funciona en la ciudad y suma una alternativa para los traslados. Su llegada había generado expectativas y dudas entre los trabajadores del sector de taxis y remises.

Uber comenzó a operar en Marcos Juárez y ya ofrece una nueva alternativa de movilidad para quienes necesitan trasladarse dentro de la ciudad.

La puesta en marcha del servicio marca una novedad para el transporte local y retoma un tema que había generado interés meses atrás, cuando comenzaron a conocerse las primeras señales de la llegada de la plataforma.

La llegada de Uber a Marcos Juárez

En junio de 2026, GuiaMedia había publicado información sobre la convocatoria de Uber a conductores de autos, taxis y motos para incorporarse a la plataforma.

En ese momento, la empresa difundía incentivos económicos para quienes completaran una determinada cantidad de viajes, mientras todavía no se había confirmado oficialmente la fecha de inicio del servicio en la ciudad.

Ahora, con Uber en funcionamiento, la posibilidad de solicitar viajes a través de la aplicación se incorpora a las alternativas de movilidad disponibles en Marcos Juárez.

Las dudas del sector de taxis y remises

La llegada de la plataforma también había generado interrogantes entre trabajadores del transporte tradicional.

En una nota anterior, GuiaMedia recogió las dudas de remiseros sobre la viabilidad del servicio en una ciudad donde muchos recorridos son cortos. También surgieron preguntas relacionadas con las habilitaciones, los seguros, los controles y las regulaciones aplicables.

Con el inicio de las operaciones, uno de los puntos de interés será observar cómo se desarrolla la actividad y qué impacto puede tener en los servicios de taxis y remises que ya funcionan en la ciudad.

Una nueva alternativa de movilidad

El desembarco de Uber abre una nueva etapa para el transporte urbano en Marcos Juárez. Su funcionamiento plantea interrogantes sobre la demanda de viajes, la participación de conductores y la convivencia con las modalidades tradicionales.

A medida que se conozcan más detalles sobre el servicio y su funcionamiento local, habrá nuevos elementos para evaluar el alcance de esta alternativa para los usuarios.

¿Ya funciona Uber en Marcos Juárez? Sí, la plataforma comenzó a operar en la ciudad y se suma a las opciones de transporte disponibles.