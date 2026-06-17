Usuarios de Marcos Juárez comenzaron a recibir correos electrónicos de Uber convocando socios conductores. La plataforma ofrece beneficios de hasta $150.000 y menciona una futura fecha oficial de lanzamiento.

«¡Muy pronto: Uber disponible en Marcos Juárez!»

Con ese mensaje, Uber comenzó a enviar correos electrónicos a usuarios de la ciudad, una acción que rápidamente despertó expectativas y abrió una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: ¿está cada vez más cerca la llegada de la plataforma a Marcos Juárez?

El correo invita a potenciales socios conductores a completar el proceso de registro para manejar automóviles particulares, taxis o motocicletas a través de la aplicación. Pero más allá de la convocatoria, hay un dato que sobresale: Uber menciona en varias oportunidades una futura fecha oficial de lanzamiento en Marcos Juárez.

Aunque la empresa aún no anunció públicamente cuándo comenzará a operar, el contenido del mensaje constituye hasta ahora la señal más concreta sobre un posible desembarco en la ciudad.

Uber busca conductores en Marcos Juárez

En el correo enviado a usuarios, la compañía explica que se encuentra sumando socios conductores para operar mediante la aplicación una vez que el servicio sea habilitado.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen utilizar autos particulares, taxis o motocicletas para realizar viajes a través de la plataforma.

Además, Uber destaca la posibilidad de generar ingresos de manera flexible e independiente, permitiendo a cada conductor elegir cuándo y cuánto tiempo utilizar la aplicación.

Beneficios de hasta $150.000 para quienes se registren

Como parte de la campaña de incorporación de conductores, la empresa anunció promociones especiales para quienes completen el proceso de activación.

Según detalla el correo:

Los conductores de autos particulares o taxis podrán generar hasta $150.000 adicionales al completar sus primeros 30 viajes.

al completar sus primeros 30 viajes. Los conductores de motocicletas podrán generar hasta $100.000 adicionales al completar sus primeros 30 viajes.

Uber también lanzó una promoción de referidos destinada a incentivar la incorporación de nuevos conductores durante la etapa previa al lanzamiento.

El dato más importante: Uber habla de una fecha oficial de lanzamiento

Uno de los aspectos más llamativos del mensaje aparece en las condiciones de las promociones.

Allí la empresa establece que los beneficios estarán vigentes desde la fecha oficial de lanzamiento en Marcos Juárez y durante los días posteriores a su puesta en marcha.

Incluso aclara que dicha fecha será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de Uber.

La referencia se repite en distintos apartados del correo y es uno de los elementos que más alimenta las especulaciones sobre la llegada de la plataforma a la ciudad.

Los primeros conductores tendrán ventajas especiales

La promoción de activación anunciada por Uber también establece un cupo limitado.

Según las condiciones informadas, los primeros 30 socios conductores que completen los requisitos exigidos y alcancen los 30 viajes dentro del plazo establecido podrán acceder a los beneficios económicos anunciados.

Una vez completado ese cupo, la promoción quedará automáticamente finalizada.

Crece la expectativa en la ciudad

La posible llegada de Uber representa un tema que seguramente dará que hablar en Marcos Juárez.

Por un lado, podría significar una nueva alternativa de movilidad para los vecinos. Por otro, abrirá el debate sobre el funcionamiento de este tipo de plataformas y su convivencia con los servicios de transporte ya existentes.

Por ahora, Uber no informó oficialmente cuándo comenzará a operar en Marcos Juárez. Sin embargo, la convocatoria de conductores, los incentivos económicos y las reiteradas referencias a una futura fecha de lanzamiento muestran que la empresa ya puso el foco en la ciudad.

El correo enviado a usuarios deja más preguntas que respuestas, pero también una certeza: Uber ya está trabajando sobre Marcos Juárez.

¿Se concretará finalmente el desembarco de la plataforma? Habrá que esperar. Con el correr de los próximos días podrían aparecer las primeras definiciones oficiales sobre una llegada que ya genera expectativas entre vecinos y potenciales conductores.