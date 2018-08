Vuelven las brigadas escolares de tránsito?

Uno de los graves problemas que existen con el tránsito en la ciudad se da en las horas pico de entrada y salida de los colegios por eso la pregunta, vuelven las brigadas escolares ?

La gran cantidad de autos, motos y bicicletas que se agolpan en los distintos colegios en horarios pico como son mañana, mediodía y tarde por momentos se hace incontrolable y desordenada.

Una gran parte de ese descontrol lo hacemos los mismos padres que sin respetar lugares y tiempos cometemos las infracciones que no haríamos en otra ciudad.

El recuerdo de más de uno que está leyendo esta nota los lleva en el tiempo hacia atrás y se viene a la memoria el orden y el respeto que generaban esas brigadas escolares que se paraban en las cuatro esquinas de cada colegio en Marcos Juárez.

Consultando al Director de tránsito municipal Norbeto Franchetto me contaba lo siguiente “Una persona que vino desde inspección creo hace años realizó una reunión en el concejo deliberante me parece con los colegios y esta persona dijo que no correspondía por razones de seguridad, así que todos los colegios decidieron no hacerlo más, solo el colegio Fasta continua con esta modalidad”

Los años fueron pasando y la situación se fue empeorando por la cantidad de vehículos que circulan en horarios pico.

Y por qué no volver a instalar esas brigadas escolares le consulto al Director de Transito Norberto Franchetto quién me dice “tenemos en mente a través de una ordenanza o decreto la idea de volver a instalar nuevamente esas brigadas en Marcos Juárez no sería una mala idea ya que por lo menos a los chicos los respetaban cosa que a nuestros inspectores no”.

La implementación no llevaría mucho tiempo ya que deberíamos poner un inspector a control hasta que las brigadas ya tengan practica y de ahí en adelante continúan cada grupo”

Eduardo Oyola