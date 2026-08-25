El gobernador Martín Llaryora recibió ayer lunes, en el Centro Cívico, a las nuevas autoridades de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), encabezadas por su presidente, José Manuali.

El encuentro tuvo carácter de presentación institucional de la nueva conducción de la entidad y permitió avanzar sobre una agenda de trabajo conjunta para los próximos meses, en un contexto que desde la UIC caracterizaron como de profunda transformación para la actividad industrial.

Durante la reunión, representantes de la Provincia y de la entidad empresaria analizaron la situación de los distintos sectores que integran la industria cordobesa y coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación público-privada para acompañar a aquellos que atraviesan dificultades e impulsar a los que muestran mayor dinamismo.

Entre los temas abordados también estuvieron las políticas que la Provincia lleva adelante a través de las leyes de promoción industrial, las oportunidades vinculadas a la apertura de mercados y el fortalecimiento de los entes de articulación público-privada. En ese marco, se acordó continuar con reuniones de trabajo durante las próximas semanas.

Acompañaron al gobernador el jefe de Gabinete, Manuel Calvo; y los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; de Economía, Guillermo Acosta; y de Comunicación, Daniel Pastore.

“El gobernador Martín Llaryora nos pide estar cerca de los sectores productivos, articular de manera permanente con quienes invierten, generan empleo y riqueza en la provincia de Córdoba. Nuestro mandato es trabajar de forma articulada para acompañarlos y encontrar las mejores alternativas de solución a los problemas y proyectos que tiene el sector industrial”, expresó Sibilla.

El ministro destacó además que la actividad industrial presenta realidades diferentes entre sus distintos sectores y señaló que el trabajo conjunto apunta tanto a acompañar a aquellos que enfrentan dificultades como a potenciar los segmentos más dinámicos.

Por su parte, Manuali sostuvo que el escenario actual requiere una agenda de trabajo amplia entre los sectores público y privado para afrontar los cambios que atraviesa la actividad.

“Hoy no estamos frente a una crisis como la que alguna vez hemos sufrido, sino frente a un proceso de transformación profunda. Este Gobierno de Córdoba tiene una mirada especial sobre el sector industrial. Córdoba es industrial, así que nos encontramos en una mesa de trabajo muy positiva”, manifestó el presidente de la UIC.

Manuali agregó que la nueva conducción de la entidad proyecta una agenda “muy nutrida” para los próximos meses, con temas que deberán ser abordados dentro de las propias empresas y otros que requerirán acciones conjuntas con los gobiernos provincial, municipales y nacional, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo cordobés.

Por la UIC participaron además el secretario de la entidad, Leonardo Destéfano, y los vicepresidentes Luis Macario, Daniel Urcía, Natalia Pasquale, Oscar Cabrera y Gastón Ferrero.

La reunión dio continuidad al diálogo entre la Provincia y la UIC, con una agenda vinculada a la transformación y productividad industrial, la mejora de las condiciones de competitividad y el financiamiento para nuevas inversiones.