Comenzaron los trabajos preparatorios para una obra que pavimentará calle Lavalle desde Irigoyen hasta , en el ingreso al barrio Puerto de Palos. El inicio de las tareas fue modificado respecto de lo previsto originalmente.

El jueves de la semana pasada comenzaron los trabajos previos a la pavimentación de calle Lavalle, en el sector noroeste de Marcos Juárez.

La obra contempla la pavimentación de calle Lavalle desde calle Irigoyen hasta , el ingreso al barrio Puerto de Palos.

Durante la jornada comenzó el movimiento de maquinaria en el sector para realizar las tareas preparatorias necesarias antes de avanzar con la ejecución del pavimento.

La obra no comenzará desde Belgrano

El inicio de los trabajos presenta una modificación respecto de lo previsto originalmente. La pavimentación no se realizará desde calle Belgrano por Lavalle, como estaba contemplado inicialmente.

El movimiento de maquinaria continuará desde calle Irigoyen, que será el punto de partida de la intervención.

Hasta dónde llegará la pavimentación

La intervención sobre calle Lavalle llegará hasta el ingreso al barrio Puerto de Palos.

Así, la obra permitirá mejorar la infraestructura vial y la conexión con este sector de Marcos Juárez, incorporando un nuevo tramo pavimentado en una zona de crecimiento de la ciudad.