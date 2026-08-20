La Universidad Provincial de Córdoba (UPC), a través de la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”, lanzó una encuesta para conocer qué carreras, cursos y capacitaciones le interesan a la comunidad.

La iniciativa busca reunir información que permita pensar nuevas propuestas académicas y de extensión, de acuerdo con las necesidades y expectativas de quienes viven en Marcos Juárez y la región.

La UPC quiere conocer qué te gustaría estudiar

Desde la Sede Regional Marcos Juárez invitan a la comunidad a participar de una encuesta para conocer sus intereses en materia de formación.

La consulta busca responder algunas preguntas centrales: ¿Qué carreras te gustaría que se dicten en Marcos Juárez? ¿Qué cursos o capacitaciones te interesarían? ¿Qué propuestas formativas necesita nuestra comunidad?

Las respuestas serán una herramienta para analizar futuras propuestas educativas y contribuir a la construcción de una oferta académica vinculada con las necesidades locales.

Una propuesta para ampliar la oferta educativa en Marcos Juárez

La encuesta forma parte de una iniciativa orientada a escuchar a la comunidad y conocer cuáles son sus principales intereses de formación.

Desde la UPC destacan la importancia de contar con la participación de estudiantes, vecinos y personas interesadas en nuevas alternativas educativas, ya que sus respuestas pueden ayudar a definir futuras propuestas académicas y de extensión.

El objetivo es continuar fortaleciendo el acceso a una educación pública universitaria de calidad en Marcos Juárez y acercar nuevas oportunidades de formación a la comunidad.

¿Qué carreras, cursos y capacitaciones hacen falta?

La consulta no se limita a las carreras universitarias. También busca conocer qué cursos, capacitaciones y otras propuestas formativas podrían ser de interés para quienes viven en la ciudad y la región.

Entre las opciones que la comunidad puede aportar se encuentran:

Nuevas carreras universitarias.

Cursos de formación.

Capacitaciones específicas.

Otras propuestas académicas y de extensión.

La información permitirá contar con una mirada más amplia sobre las necesidades educativas de Marcos Juárez y servirá como insumo para pensar futuras propuestas desde la Sede Regional.

Cómo participar de la encuesta de la UPC

Quienes quieran participar pueden completar el formulario online y dejar allí sus propuestas e intereses.

👉 Completá la encuesta de la UPC

La participación de la comunidad es clave para contribuir a la construcción de una oferta educativa que responda a las necesidades de Marcos Juárez.

¿Qué te gustaría estudiar en Marcos Juárez? Tu respuesta puede ser parte de las próximas propuestas de la Universidad Provincial de Córdoba.