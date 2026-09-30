La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba será escenario de la Avant Premiere de “Los Orígenes de la Ciudad de Marcos Juárez”, un documental que recupera historias, relatos y protagonistas vinculados con las raíces de la comunidad.

Marcos Juárez se prepara para conocer una parte de su historia a través de una propuesta audiovisual que busca poner en valor la memoria, la cultura y la identidad local. La presentación tendrá lugar este miércoles 30 de septiembre, a las 19:15, en la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Una mirada a los orígenes de Marcos Juárez

“Los Orígenes de la Ciudad de Marcos Juárez” propone un recorrido audiovisual por las raíces de la ciudad, recuperando historias, rostros, relatos y acontecimientos que forman parte de la identidad de la comunidad.

La producción se presenta como una oportunidad para acercarse a los primeros tiempos de Marcos Juárez y conocer diferentes aspectos vinculados con la construcción de la ciudad y su identidad a lo largo del tiempo.

La Avant Premiere será una instancia especial para compartir este trabajo con la comunidad y generar un espacio de encuentro alrededor de la historia local.

La Sede Regional abre sus puertas a la comunidad

La actividad se desarrollará en la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba, institución que acompaña iniciativas vinculadas con la recuperación de la memoria, la cultura y la identidad del territorio.

Desde la Sede Regional se destaca la importancia de fortalecer el vínculo entre la Universidad y la comunidad, generando espacios que permitan poner en circulación conocimientos, historias y experiencias relacionadas con Marcos Juárez.

En este sentido, la presentación del documental representa también una oportunidad para que la comunidad se encuentre con parte de su propia historia en un espacio educativo y cultural.

Cuándo y dónde será la Avant Premiere

La presentación de “Los Orígenes de la Ciudad de Marcos Juárez” se realizará:

Fecha: miércoles 30 de septiembre.

miércoles 30 de septiembre. Hora: 19:15.

19:15. Lugar: Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba.

Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Capacidad: limitada.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de Marcos Juárez.

Una invitación a conocer nuestra historia

La propuesta busca recuperar la mirada sobre los orígenes de Marcos Juárez y acercar a vecinos y vecinas a las historias que contribuyeron a construir la identidad de la ciudad.

La Avant Premiere será, además, una invitación a compartir un momento de encuentro y reflexión sobre el pasado, entendiendo la memoria como parte fundamental de la construcción del presente y del futuro de una comunidad.

“Los Orígenes de la Ciudad de Marcos Juárez” invita a conocer de dónde venimos y a seguir construyendo juntos nuestra historia.