El gobernador Martín Llaryora inauguró este sábado un nuevo tramo de la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva. La obra conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y permitirá que el tránsito pesado que se dirige a otros destinos evite atravesar las zonas urbanas de ambas ciudades.

“Se trata de una obra icónica. Los que estamos acá estamos haciendo historia. Es una de las obras más importantes que hoy se inaugura en la Argentina”, afirmó el mandatario durante el acto.

Llaryora destacó el impacto que tendrá la nueva conexión en la vida cotidiana de los vecinos y de quienes circulan por la región. “No es solo cemento. Esta obra va a agilizar el paso, le va a permitir economizar minutos de vida a cada uno de los que pasa y va a permitir evitar accidentes también. Va a salvar vidas”, sostuvo.

El gobernador también cuestionó el destino de los recursos provenientes de las retenciones y planteó que deberían traducirse en infraestructura para las regiones productivas.

“Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo”, expresó.

Finalmente, llamó a sostener el trabajo conjunto más allá de las diferencias políticas: “Sigamos trabajando juntos, más allá del partido, más allá de la religión, más allá de las posiciones que podamos tener. El valor de Córdoba es que no ha entrado el odio ni en la división. Nosotros no construimos trincheras, construimos puentes y progreso”. Audio gobernador Martín Llaryora.

Una obra para mejorar la circulación y la seguridad vial

El nuevo tramo tiene una extensión de 7,1 kilómetros y da continuidad al anillo vial de Villa María y Villa Nueva. Su habilitación permitirá reducir el paso de camiones por las zonas urbanas, ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial, demandó una inversión de $15.690 millones y beneficiará a unos 125.000 habitantes de ambas ciudades y su zona de influencia.

En su construcción trabajaron 120 personas, entre mano de obra directa e indirecta.

El trazado cuenta con una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de tres metros. Incluye un puente para cruzar a distinto nivel la Ruta Provincial 2, otro sobre el río Ctalamochita y una rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9.

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, recordó que se trata de una obra esperada desde hace 30 años y señaló que más de 3.300 camiones circulan diariamente por el sector. “Es una obra insignia que no solo representa el desarrollo y la articulación de la producción, sino también mayor seguridad, porque nuestras ciudades han sufrido durante años numerosos accidentes vinculados al tránsito pesado”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, sostuvo: “Esto es seguridad. Por acá pasa el transporte, el sector productivo, los turistas, el trabajo. Y hoy no solamente estamos inaugurando una circunvalación, sino que estamos abriendo el futuro de toda una región”.

Tras el corte de cintas, Llaryora participó de una caravana de autos antiguos que recorrió el nuevo tramo hasta la rotonda de la Ruta Nacional 9.

También estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; el secretario de Recursos Hídricos, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, Edgar Castelló; y los legisladores Verónica Navarro Alegre y Alfredo Nigro.

Avanza la duplicación de la Ruta Provincial 2

En paralelo, la Provincia ejecuta la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 2 en un tramo de 5,34 kilómetros que vinculará el acceso a Villa María con la autopista Córdoba–Rosario.

Los trabajos registran un avance del 38,14 % y contemplan dos calzadas separadas por una mediana, una rotonda, dos intersecciones de retorno, iluminación en toda su extensión, obras de drenaje y señalización.