El Colegio FASTA Sagrado Corazón informó a las familias sobre una situación de vandalismo que afectó distintos espacios de la institución. El hecho fue descubierto al abrir las puertas del establecimiento y ya intervienen la Justicia y la Policía.

La comunidad educativa del Colegio FASTA Sagrado Corazón de Marcos Juárez atraviesa una situación de preocupación luego de que, al abrir las puertas de la institución, se encontraran con distintos espacios afectados por daños.

El Equipo Directivo comunicó lo ocurrido a las familias y señaló que la situación generó una profunda preocupación, no solo por los daños materiales sino también por lo que representa que un espacio destinado a brindar seguridad y contención a los alumnos haya sido afectado.

Daños y un importante costo para la institución

De acuerdo con el comunicado, los daños ocasionados implican un importante costo económico y un esfuerzo institucional para poder reparar, limpiar y acondicionar nuevamente las instalaciones.

El objetivo es recuperar los espacios afectados y garantizar que puedan recibir a los alumnos en las condiciones que corresponden.

El colegio no detalló en el comunicado cuáles fueron concretamente los espacios o elementos afectados.

¿Quiénes fueron los responsables?

Por el momento, la institución señaló que no se sabe quién o quiénes son los responsables de lo ocurrido.

Frente a esta situación, desde el Colegio FASTA pidieron especialmente a las familias que conversen con sus hijos sobre lo sucedido y que puedan reflexionar acerca de las consecuencias de los actos.

Desde la institución remarcaron que acciones que pueden parecer una broma, un desafío o algo sin mayores consecuencias pueden terminar afectando a otras personas, generar daños importantes y comprometer la responsabilidad de quienes intervienen.

La Justicia y la Policía investigan

El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Según informó el colegio, la Justicia y la Policía llevan adelante las actuaciones y averiguaciones necesarias para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Por ahora, no fueron informados públicamente mayores detalles sobre la mecánica del episodio ni sobre las personas que podrían estar involucradas.

El mensaje del Colegio FASTA

Desde la institución decidieron abordar lo ocurrido también desde una mirada educativa.

En ese sentido, plantearon que educar implica ayudar a los jóvenes a comprender que la libertad está vinculada con la responsabilidad y que las acciones tienen consecuencias.

El Equipo Directivo aseguró que continuará trabajando para reparar los daños y sostener la misión de educar integralmente a los jóvenes en valores vinculados con la verdad, la responsabilidad, el respeto y el bien común.

El comunicado

El comunicado fue dirigido a las familias de los alumnos y lleva la firma del Equipo Directivo del Colegio FASTA Sagrado Corazón, Nivel Secundario, de Marcos Juárez.