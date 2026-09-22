El gobernador Martín Llaryora encabezó este martes el lanzamiento de Cuotazas, la nueva etapa de Córdoba Impulsa que amplía las posibilidades de financiación para los consumidores y suma herramientas destinadas a fortalecer la actividad de los comercios cordobeses.

La iniciativa permitirá realizar compras con tarjeta Cordobesa en 6, 9, 12, 15 y hasta 20 cuotas sin interés, de acuerdo con el rubro. El beneficio estará disponible en más de 3.400 establecimientos adheridos de toda la provincia.

Durante el acto, Llaryora destacó la articulación entre el Estado provincial, Bancor y las entidades representativas del sector comercial para sostener el consumo y el empleo.

“Sostener el empleo es sostener el consumo. Y sostener el consumo necesita, antes que nada, mantener los puestos de trabajo y los comercios abiertos”, expresó.

El mandatario agradeció el acompañamiento de las cámaras y el esfuerzo cotidiano de los comerciantes. “Gobernar es generar trabajo, y en Córdoba entendemos que no se puede generar trabajo sin el sector privado”, afirmó.

También puso en valor el rol de Bancor como herramienta para acompañar a los establecimientos de base cordobesa, especialmente a los pequeños negocios.

“Un comerciante de barrio puede adherirse a este programa y competir, en materia de financiación, con las grandes cadenas”, señaló.

Cuotas según cada rubro

En una primera etapa, Córdoba Impulsa incorporó beneficios en supermercados y farmacias.

Ahora, con el lanzamiento de Cuotazas, la financiación se extiende a nuevas actividades comerciales.

Las ópticas, librerías y jugueterías podrán ofrecer seis cuotas sin interés; mientras que los comercios de indumentaria, calzado, accesorios de moda, repuestos y servicios para automotores dispondrán de nueve cuotas.

Las bicicleterías ofrecerán financiación en 12 cuotas; los locales dedicados a la venta de neumáticos, en 15; y los comercios de electrodomésticos y tecnología, en hasta 20 cuotas sin interés.

Para adherirse, los comerciantes deberán contar con una cuenta en Bancor y acreditar sus ventas a través de la entidad. El trámite podrá realizarse de manera digital y el beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2027.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, explicó que la propuesta surgió del diálogo permanente con las cámaras comerciales, con el objetivo de impulsar la financiación al consumo y acompañar al sector privado en un contexto complejo.

“Este programa es una respuesta concreta a las necesidades planteadas por los comerciantes y refleja la decisión del Gobierno provincial de acompañar al sector productivo”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Bancor, Raúl José Paolasso, señaló que la iniciativa apunta a respaldar tanto a las familias como a los comercios frente a la retracción del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

El secretario PyME de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Guido Alberto Francia, afirmó que Cuotazas “viene a cubrir una necesidad del sector y a brindar alivio a diferentes rubros”. Además, ratificó el compromiso de la entidad de extender los beneficios a todas las regiones de la provincia.

A su turno, la vocal de la Cámara de Comercio de Córdoba, Evelina Madeira, valoró la articulación entre el Gobierno provincial, Bancor y las entidades comerciales, y calificó la puesta en marcha del programa como “un logro clave para el comercio local”.

Créditos para capital de trabajo

Córdoba Impulsa también contempla una línea de créditos de Bancor con un cupo total de 20.000 millones de pesos para financiar capital de trabajo.

Cada comercio podrá solicitar hasta 10 millones de pesos por operación, con un plazo de devolución de 36 meses. La línea tiene una tasa nominal anual del 37 por ciento, sobre la cual la Provincia subsidia cuatro puntos porcentuales. De este modo, la tasa final para los beneficiarios será del 33 por ciento nominal anual.

Para acceder al financiamiento, los comercios deberán estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o a Fedecom, contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, deberán declarar como actividad principal un rubro relacionado con los productos que comercializan, mantener reciprocidad comercial con Bancor y no registrar cheques rechazados, oficios judiciales u otras observaciones crediticias relevantes.

La línea permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo previsto, lo que ocurra primero.

Sibilla informó que ya se recibieron más de 600 solicitudes y que, luego del correspondiente análisis crediticio, se otorgaron 200 préstamos. “A 15 días del lanzamiento, esta articulación entre el sector público y el privado ya está dando resultados”, destacó.

Córdoba Impulsa es llevado adelante por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Bancor y las entidades representativas del comercio. El programa reúne herramientas destinadas a facilitar las compras, promover el consumo, financiar capital de trabajo y sostener la actividad comercial en toda la provincia.