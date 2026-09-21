El Forum de Infancias del Sudeste de Córdoba propone dos encuentros para reflexionar y adquirir herramientas sobre el bienestar digital y el acompañamiento en el uso de pantallas. La Lic. Lucía Fainboim brindará ambas charlas el próximo martes 22 de septiembre en la Banda Municipal José Cesanelli: a las 16 h, destinada a adolescentes, y a las 20 h, para adultos. La entrada es libre y gratuita.

El próximo martes 22 de septiembre, el Forum de Infancias del Sudeste de Córdoba llevará adelante dos encuentros abiertos a la comunidad, con el objetivo de brindar herramientas para acompañar a niños y adolescentes frente a los desafíos que plantea el uso cotidiano de la tecnología.

Las actividades estarán a cargo de la Lic. Lucía Fainboim, especialista en Ciudadanía y Crianza Digital, directora de Bienestar Digital y colaboradora de UNICEF.

La Municipalidad de Marcos Juárez acompaña esta iniciativa, promoviendo espacios de reflexión y aprendizaje que contribuyan al bienestar de niños, adolescentes y sus familias.

Los encuentros se desarrollarán en el Salón de la Banda Municipal José Cesanelli, San Martín 1241, con dos propuestas destinadas a diferentes públicos:

16 h | Adolescentes

“Bienestar Digital”

Recuperar el equilibrio en tiempos de hiperconexión.

20 h | Adultos

“Crianza Digital”

¿Cómo acompañar a niños y adolescentes en el uso de pantallas?

Ambas propuestas buscan generar espacios de diálogo y reflexión, brindando herramientas para promover un uso más saludable y consciente de la tecnología y acompañar a las nuevas generaciones en un mundo cada vez más conectado.

Lugar: Salón de la Banda Municipal José Cesanelli — San Martín 1241.

Entrada libre y gratuita.