Los usuarios de Bimco pueden acceder a un 20% de reintegro en consumos realizados en bares y heladerías adheridos de Marcos Juárez, de viernes a domingo. Conocé todos los comercios que participan.

Los fines de semana tienen un nuevo beneficio para quienes utilizan Bimco, la billetera virtual desarrollada en Marcos Juárez. A través de esta propuesta, los usuarios pueden obtener un 20% de reintegro en sus consumos en bares y heladerías adheridos.

La promoción está disponible de viernes a domingo y permite aprovechar el beneficio en distintos espacios gastronómicos de la ciudad.

¿Dónde se puede acceder al reintegro?

El beneficio alcanza a diferentes comercios de Marcos Juárez, incluyendo heladerías y bares.

Heladerías adheridas

Entre las heladerías que participan de la promoción se encuentran:

Skay

Mayco

Alpina

Bares adheridos

En el caso de los bares, los comercios que forman parte de la propuesta son:

La Canti

El Viejo Bar

Shetland

Café Racer

Bar Italia

La Fuegüina

Dublins

El Registro

Un beneficio para disfrutar el fin de semana

El reintegro busca sumar una nueva ventaja para quienes eligen utilizar Bimco en sus consumos cotidianos y, particularmente, durante los fines de semana.

De esta manera, la billetera virtual permite acceder a beneficios vinculados al consumo local, al tiempo que genera nuevas alternativas para quienes utilizan medios de pago digitales en comercios de Marcos Juárez.

Bimco suma beneficios para sus usuarios

Con esta nueva propuesta, Bimco continúa ampliando las opciones disponibles para sus usuarios mediante beneficios en comercios de la ciudad.

Para aprovechar el 20% de reintegro, los usuarios deberán utilizar Bimco en los establecimientos adheridos durante los días establecidos para la promoción.

Así que este fin de semana, llevá tu billetera Bimco y aprovechá el beneficio en bares y heladerías de Marcos Juárez.