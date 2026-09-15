Este 15 de septiembre se cumple un año del traspaso del Instituto Bernardo Houssay a la Universidad Provincial de Córdoba y del inicio de una nueva etapa educativa para Marcos Juárez y la región.

El 15 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después para la educación superior en Marcos Juárez. Ese día, el Instituto Bernardo Houssay pasó a formar parte de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y comenzó a funcionar como Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”.

A un año de aquel acontecimiento, la fecha permite mirar hacia atrás y recuperar una historia que comenzó mucho antes de la incorporación a la Universidad.

Una institución que nació en 1991

El Instituto Bernardo Houssay fue creado en 1991 a partir de una iniciativa conjunta del INTA Estación Experimental Marcos Juárez, la Municipalidad de Marcos Juárez y el entonces IPEA N.º 1.

El objetivo era generar en la ciudad una institución de nivel superior que pudiera responder a las necesidades de capacitación y formación de Marcos Juárez y de las localidades de la región.

Con el paso de los años, el Instituto fue ampliando su propuesta académica, incorporando nuevas alternativas de formación y fortaleciendo su presencia regional.

Más de tres décadas de trayectoria permitieron que la institución se convirtiera en un espacio de referencia para la educación técnico-profesional y en parte de la historia educativa de numerosas generaciones.

El traspaso a la Universidad Provincial de Córdoba

El 15 de septiembre de 2025 llegó uno de los acontecimientos más importantes de esa trayectoria: el traspaso del Instituto a la órbita de la Universidad Provincial de Córdoba.

El acto contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, la rectora de la UPC Julia Oliva Cúneo, el ministro de Educación Horacio Ferreyra y otras autoridades provinciales y locales.

A partir de ese momento, el Instituto Bernardo Houssay inició una nueva etapa bajo una nueva denominación: Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba.

La incorporación significó la llegada de la Universidad Pública a Marcos Juárez y abrió nuevas posibilidades para quienes buscan acceder a estudios universitarios sin alejarse de la ciudad y la región.

Nuevos desafíos para docentes y estudiantes

El proceso de transformación institucional también implicó nuevos desafíos para quienes forman parte de la comunidad educativa.

En este camino, el trabajo y la capacitación de los docentes adquirieron un papel central. Entre las nuevas posibilidades se encuentra el acceso al CCC Profesorado Universitario, una propuesta destinada a fortalecer las trayectorias docentes y acompañar la construcción de una educación universitaria de calidad.

La transformación no se limita a un cambio institucional. También supone consolidar una comunidad universitaria capaz de crecer, incorporar nuevas propuestas y responder a las necesidades educativas de Marcos Juárez y su zona de influencia.

Un año de una nueva etapa en Marcos Juárez

A un año del traspaso, la fecha representa mucho más que el aniversario de una decisión institucional.

Es el resultado de más de 30 años de historia, trabajo y crecimiento, que tuvieron como punto de partida aquel proyecto educativo nacido en 1991 y que hoy continúa bajo la órbita de la Universidad Provincial de Córdoba.

La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” transita así su primer año como parte de la UPC, con el desafío de seguir fortaleciendo la educación superior pública y ampliar las oportunidades de formación para la comunidad y toda la región.

Una historia que comenzó hace más de tres décadas y que el 15 de septiembre de 2025 abrió un nuevo capítulo: el de la Universidad Pública en Marcos Juárez.