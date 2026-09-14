La banda liderada por Rolando “Rolo” Sartorio fue protagonista del cierre de Marcos Juárez Respira Música 2026, ante un público que cantó, saltó y se emocionó con cada una de sus canciones.

Marcos Juárez vivió una noche a pura música con la presentación de La Beriso, que llegó a la ciudad para cerrar la edición 2026 de Marcos Juárez Respira Música.

Ante un público que vibró, saltó y cantó durante todo el espectáculo, la banda repasó sus principales éxitos y generó una verdadera fiesta desde el comienzo, con “No Me Olvides” como una de las primeras canciones del show.

El repertorio recorrió distintos clásicos de La Beriso y mantuvo al público conectado durante toda la presentación, en una noche que marcó el cierre de una nueva edición del evento.

El momento más emotivo de la noche

Uno de los momentos más especiales se vivió durante la interpretación de “Cómo olvidarme”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió durante la interpretación de “Cómo olvidarme”. Rolo Sartorio se acercó hasta donde se encontraba una mujer de 93 años entre el público, se sentó a su lado y comenzó a cantar junto a ella las estrofas de la canción.

La escena sorprendió y emocionó a todos los presentes, que acompañaron el momento con aplausos y convirtieron ese encuentro en una de las postales más especiales del cierre de Marcos Juárez Respira Música 2026.

La inesperada escena despertó la emoción y los aplausos de todo el público y se convirtió en una de las imágenes más significativas del cierre.

Así, entre canciones, emoción y una multitud acompañando, La Beriso puso el punto final a Marcos Juárez Respira Música 2026, con una noche que quedará en el recuerdo de quienes fueron parte del evento.