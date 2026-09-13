El reconocido artista protagonizó la tercera noche de Marcos Juárez Respira Música con un espectáculo de alto nivel. Acompañado por once músicos y en el marco de su “Mi Norte y Mi Sur Tour”, recorrió sus grandes canciones y convirtió la noche en una celebración de emoción, alegría y música.

Marcos Juárez volvió a ser escenario de una noche para recordar. La tercera jornada de Marcos Juárez Respira Música tuvo como protagonista a Diego Torres, quien llegó a la ciudad con su “Mi Norte y Mi Sur Tour” y brindó un espectáculo que mantuvo al público conectado desde el primer minuto hasta el último.

Con puntualidad, Torres salió al escenario acompañado por once músicos y rápidamente tomó el control de una noche que tuvo canciones, aplausos, emoción y mucha energía. Desde las primeras interpretaciones, el público respondió cantando y acompañando cada uno de los momentos del show.

La convocatoria volvió a demostrar el alcance regional de la propuesta: personas de Marcos Juárez y distintas localidades de la zona se acercaron para disfrutar de una de las figuras más importantes de la música argentina.

Diego Torres, un showman que contagia

Si hay algo que define a Diego Torres es su capacidad para convertir un recital en una experiencia compartida.

Durante toda la noche se mostró como un verdadero showman, desplegando carisma, energía y una enorme conexión con quienes estaban frente al escenario. Su propuesta no se limitó a interpretar canciones: buscó permanentemente el contacto con el público y consiguió que cada tema fuera acompañado por voces y aplausos.

Emoción y alegría fueron dos de las grandes protagonistas de la noche. Torres consiguió atravesar distintas generaciones con un repertorio que forma parte de la historia musical de muchos argentinos.

Un recorrido por canciones que atraviesan generaciones

“Mi Norte y Mi Sur Tour” propone un recorrido por la obra de Diego Torres, recuperando canciones que marcaron diferentes etapas de su carrera y presentándolas desde una puesta renovada.

Con una banda de once músicos en escena, el espectáculo tuvo una fuerte impronta musical y permitió disfrutar de diferentes matices de un repertorio que continúa vigente.

Fue justamente esa combinación entre trayectoria, canciones conocidas y una puesta actual la que permitió que el show conectara tanto con quienes siguen a Torres desde hace años como con las nuevas generaciones.

Una producción de HOB Producciones

El espectáculo de Diego Torres en Marcos Juárez fue producido por HOB Producciones, de Héctor Biagiotti, como parte de la programación de Marcos Juárez Respira Música.

La llegada del artista volvió a jerarquizar la agenda cultural de la ciudad y consolidó al ciclo como una propuesta capaz de convocar público de toda la región alrededor de grandes figuras de la música nacional.

Una noche que quedará en la memoria

La tercera noche de Marcos Juárez Respira Música dejó una de esas postales que explican el espíritu del ciclo: un escenario, miles de personas y un artista entregándose por completo a su público.

Diego Torres dejó todo y más arriba del escenario. Cantó, emocionó, hizo bailar y, sobre todo, logró algo que pocos artistas consiguen: que durante varias horas generaciones diferentes compartieran las mismas canciones.

Así, la tercera noche de Marcos Juárez Respira Música quedó marcada por un showman que volvió a demostrar que su música sigue teniendo la capacidad de unir, emocionar y hacer disfrutar.

Y la historia todavía no termina. La Beriso será la encargada de cerrar el ciclo este domingo, poniendo el broche final a una programación que convirtió a Marcos Juárez en punto de encuentro para la música y el público de toda la región.