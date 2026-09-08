El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informa que abrió el período de preinscripciones para estudiantes que ingresarán a 1.º año del Nivel Secundario durante el ciclo lectivo 2027.

La convocatoria comprende a Bachilleres Orientados, escuelas Técnicas, escuelas ProA y Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) de gestión estatal.

El período de preinscripción se extenderá hasta el 21 de septiembre. Para realizar el trámite, la persona adulta responsable del estudiante deberá ingresar a su cuenta de Ciudadano Digital (CiDi) y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP), que tendrá carácter de declaración jurada.

El formulario se encuentra disponible en: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar

Una vez completado el trámite, la persona responsable recibirá la constancia de preinscripción en el correo electrónico asociado a su cuenta de CiDi.

Para conocer las instituciones disponibles y sus respectivas propuestas educativas, las familias podrán consultar el Mapa Educativo Provincial: https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77

También se encuentra disponible un instructivo para facilitar su utilización: https://www.youtube.com/watch?v=Ijkynn3V8dw

Preasignación y resultados

Una vez finalizado el período de inscripción, se realizará la preasignación de estudiantes de acuerdo con las vacantes disponibles y los criterios de prioridad establecidos.

Los resultados correspondientes al primer llamado estarán disponibles en la cuenta de CiDi a partir del 28 de septiembre.

En aquellos casos en los que el estudiante no obtenga un cupo en ninguna de las instituciones seleccionadas y quede en condición “En Espera”, la familia podrá comunicarse con la inspección correspondiente para recibir orientación y organizar institucionalmente la situación.

La información de contacto estará disponible a partir del 24 de noviembre en la página oficial de Preinscripciones Escolares 2027.

Otras modalidades

Para la Modalidad Jóvenes y Adultos, el proceso de preinscripción permanecerá abierto hasta el 14 de diciembre.

En tanto, para la Modalidad Especial y los establecimientos del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria (PIT), las preinscripciones comenzarán el 26 de octubre y se extenderán hasta el 12 de marzo de 2027.

Acompañamiento a las familias

El Ministerio de Educación dispondrá diferentes alternativas de acompañamiento para las familias que necesiten asistencia durante el proceso de inscripción.

Los municipios y comunas, a través de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), brindaránn orientación especialmente a quienes encuentren dificultades para acceder a CiDi, completar el formulario o no cuenten con conectividad o dispositivos.

· Chat online: de lunes a viernes, de 8 a 20 horas: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/

· Línea gratuita: 0800 888 1234, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

· Centros de Atención al Ciudadano:

https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/

Más información en: www.igualdadycalidadcba.gov.ar