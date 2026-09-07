El candidato de Generación MJ obtuvo 7.075 votos y se impuso sobre Marcos Juárez Puede y Marcos Juárez Despierta. Se escrutaron las 71 mesas y la participación alcanzó el 64,15%.

Marcos Juárez definió este domingo 6 de septiembre a sus próximas autoridades municipales. Con las 71 mesas escrutadas, sobre un total de 71 —el 100%—, Germán Font, candidato de Generación MJ, fue el espacio más votado en la elección para intendente.

Generación MJ consiguió 7.075 votos, equivalentes al 46,09%, y quedó al frente de una elección que tuvo siete agrupaciones en competencia.

En segundo lugar se ubicó Marcos Juárez Puede, con 3.069 votos y el 19,99%, mientras que Marcos Juárez Despierta terminó tercero con 2.658 votos y el 17,31%.

La diferencia entre la agrupación ganadora y la segunda fue de 4.006 votos y 26,10 puntos porcentuales.

Participaron 15.913 electores

Según los datos publicados por el portal electoral, el padrón estuvo compuesto por 24.806 electores.

Durante la jornada votaron 15.913 personas, lo que representa una participación del 64,15%.

El escrutinio informado por el sistema alcanzó el 100% de las mesas, con 71 mesas contabilizadas de las 71 habilitadas.

El portal también informa, en el detalle general:

Votos válidos: 30.197

30.197 En blanco: 934

934 Nulos: 671

671 Recurridos: 17

17 Impugnados: 4

Todos los resultados para intendente

Los resultados provisorios publicados para la categoría Intendente fueron:

Agrupación Votos Porcentaje Generación MJ 7.075 46,09% Marcos Juárez Puede 3.069 19,99% Marcos Juárez Despierta 2.658 17,31% Unión Vecinal Marcos Juárez 1.745 11,37% Una Nueva Oportunidad 435 2,83% Partido Libertario 278 1,81% Encuentro Vecinal Córdoba 91 0,59%

Generación MJ fue la única agrupación que superó el 40% de los votos y obtuvo una diferencia superior a los 26 puntos sobre la segunda fuerza.

Las tres agrupaciones que encabezaron la elección concentraron en conjunto el 83,39% de los votos de esta categoría.

Generación MJ también encabezó la elección de concejales

En la categoría Concejales, el portal electoral publicó los mismos valores que para Intendente.

Generación MJ obtuvo 7.075 votos y el 46,09%, seguida por Marcos Juárez Puede, con 3.069 votos y el 19,99%, y Marcos Juárez Despierta, con 2.658 votos y el 17,31%.

El resto de las agrupaciones quedó de la siguiente manera:

Unión Vecinal Marcos Juárez: 1.745 votos — 11,37%

1.745 votos — 11,37% Una Nueva Oportunidad: 435 votos — 2,83%

435 votos — 2,83% Partido Libertario: 278 votos — 1,81%

278 votos — 1,81% Encuentro Vecinal Córdoba: 91 votos — 0,59%

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados provisorios publicados, la distribución de votos fue idéntica a la registrada en la categoría Intendente.

Tribunal de Cuentas: dos cargos para Generación MJ

El resultado fue diferente en la categoría Tribunal de Cuentas, donde las agrupaciones obtuvieron una cantidad de votos distinta.

Generación MJ volvió a quedar primera, aunque con 6.721 votos y el 45,27%.

Marcos Juárez Puede consiguió 2.959 votos y el 19,93%, mientras que Marcos Juárez Despierta alcanzó 2.621 votos y el 17,65%.

Los resultados provisorios fueron:

Agrupación Votos Porcentaje Generación MJ 6.721 45,27% Marcos Juárez Puede 2.959 19,93% Marcos Juárez Despierta 2.621 17,65% Unión Vecinal Marcos Juárez 1.748 11,77% Una Nueva Oportunidad 426 2,87% Partido Libertario 280 1,89% Encuentro Vecinal Córdoba 91 0,61%

El portal informa una distribución provisoria de tres cargos:

Generación MJ: 2 cargos

Marcos Juárez Puede: 1 cargo

El sistema aclara que esta asignación se encuentra sujeta a variaciones.

Una elección con siete agrupaciones

La elección municipal contó con siete agrupaciones que compitieron por la conducción del municipio.

Generación MJ fue la fuerza más votada, seguida por Marcos Juárez Puede y Marcos Juárez Despierta.

Más atrás se ubicaron Unión Vecinal Marcos Juárez, Una Nueva Oportunidad, Partido Libertario y Encuentro Vecinal Córdoba.

La diferencia entre el primer y segundo lugar terminó siendo uno de los principales datos de la jornada: Generación MJ obtuvo 46,09%, frente al 19,99% de Marcos Juárez Puede.

El nuevo escenario político de Marcos Juárez

Con el resultado provisorio completo, Germán Font quedó como el candidato elegido para conducir el municipio.

El resultado también tendrá impacto en la conformación del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, dos de los órganos que fueron definidos en la misma jornada electoral.

En el caso del Tribunal de Cuentas, el portal ya muestra una distribución provisoria de dos cargos para Generación MJ y uno para Marcos Juárez Puede, aunque advierte que la asignación puede sufrir modificaciones.

Los números de las elecciones de Marcos Juárez

Mesas escrutadas: 71 de 71

Escrutinio: 100%

Electores habilitados: 24.806

Electores que votaron: 15.913

Participación: 64,15%

Intendente

Ganador: Generación MJ

Votos: 7.075

Porcentaje: 46,09%

Concejales

Primera fuerza: Generación MJ

Votos: 7.075

Porcentaje: 46,09%

Tribunal de Cuentas

Primera fuerza: Generación MJ

Votos: 6.721

Porcentaje: 45,27%

Distribución provisoria: Generación MJ, 2 cargos; Marcos Juárez Puede, 1 cargo.

El escrutinio provisorio dejó así definido el resultado de la elección municipal de Marcos Juárez, con Germán Font al frente de Generación MJ como el candidato más votado y una participación del 64,15% del padrón.