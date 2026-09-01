El gobernador Martín Llaryora presentó Córdoba Impulsa, un programa provincial que combina herramientas para financiar el consumo y apoyar a comercios y pymes, con el objetivo de fortalecer la actividad económica.

La iniciativa contempla promociones con tarjeta Cordobesa y una línea crediticia de Bancor por $20.000 millones.

El financiamiento estará destinado a capital de trabajo, con una tasa final del 33% TNA, luego del subsidio de cuatro puntos porcentuales aportado por la Provincia.

Durante la presentación, Llaryora destacó que las medidas buscan ofrecer respuestas concretas ante las dificultades que atraviesan las familias y el sector comercial. “Hemos aliviado a los deudores, hemos potenciado a los cumplidores con cuotas a cero interés y hemos ayudado a nuestras pymes con un crédito que no existe en el mercado, a tasas totalmente convenientes”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario destacó que las nuevas herramientas son resultado del trabajo conjunto entre el Estado provincial, el sector privado y el Banco de Córdoba.

“Frente a un marco de situación complejo, nosotros tenemos que actuar. Y actuamos a la cordobesa, todos juntos poniendo un granito de arena. Porque gobernar implica hacer lo posible y lo imposible para impulsar el desarrollo de sus vecinos y cuidar el trabajo de su gente”, expresó.

En relación con la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, Llaryora sostuvo que “la están peleando todos los días” y remarcó la necesidad de generar instrumentos que les permitan sostener su actividad.

“Es por eso que es un plan completo, un programa de defensa del trabajo cordobés”, afirmó.

El gobernador también puso en valor el rol de Bancor como herramienta para impulsar el desarrollo productivo: “Sin un banco como promotor del desarrollo, sin un banco de los cordobeses, esto sería imposible”.

Y agregó: “Gobernar es generar trabajo, y el trabajo se genera cuando uno tiene un sector privado pujante. Pero cuando las circunstancias no están dadas, hay que ayudarlo”.

Córdoba Impulsa es llevado adelante por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Bancor y entidades representativas del sector comercial.

El programa busca dar respuesta a un escenario marcado por dificultades en el consumo y en el acceso al financiamiento, tanto para las familias como para los comercios, a través de herramientas que faciliten las compras y permitan financiar capital de trabajo.

La vicegobernadora Myrian Prunotto destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, Bancor y las entidades que representan al sector comercial.

“En este contexto difícil que vive la Argentina, es importante tener la empatía para seguir reuniéndose y tratando de buscar soluciones para cada uno de los comerciantes”, expresó.

A su turno, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, sostuvo: “Estamos convencidos de que hay que incentivar las políticas de desarrollo productivo. Es decir, respetamos todo lo que está sucediendo en términos macroeconómicos, pero al mismo tiempo hay que estar cerca de quienes producen, generan empleo y generan desarrollo”.

Cuotas sin interés con Cordobesa

Una de las principales herramientas de Córdoba Impulsa es “Cuotazas”, una promoción que permitirá a los comercios adheridos ofrecer compras en cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa.

En una primera etapa, estarán disponibles 6 cuotas sin interés en supermercados y farmacias, con más de 400 sucursales adheridas.

La herramienta apunta a facilitar las compras de las familias y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de venta para los comercios.

Para adherirse, los establecimientos deberán contar con una cuenta en Bancor y acreditar sus ventas a través del banco. El trámite podrá realizarse de manera digital.

La promoción estará vigente desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

Créditos por $20.000 millones para capital de trabajo

La segunda herramienta consiste en una línea de créditos de Bancor por un cupo total de $20.000 millones, destinada a financiar capital de trabajo de comercios.

Cada comercio podrá solicitar hasta $10 millones por operación, con un plazo de devolución de hasta 36 meses.

La línea tendrá una tasa del 37% TNA, sobre la cual la Provincia subsidiará cuatro puntos porcentuales. De esta manera, la tasa final a cargo del comercio será del 33% TNA.

Para acceder al financiamiento, los comercios deberán estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o a la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años en AFIP.

Además, deberán declarar como actividad principal un rubro vinculado con los productos que comercializan, contar con reciprocidad comercial con Bancor y no registrar cheques rechazados, oficios judiciales u otras observaciones crediticias relevantes.

La línea estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo total, lo que ocurra primero.

El respaldo del sector comercial

Fausto Brandolín, presidente de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), sostuvo que Córdoba Impulsa “es el fruto de un trabajo que venimos haciendo de manera conjunta”.

“Es muy importante que la Provincia impulse este tipo de acciones. Nosotros representamos cerca de 80 cámaras del interior cordobés y estos anuncios van a beneficiar a todos los comercios”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Supermercados, Mario Moreno, valoró especialmente las posibilidades de financiamiento que incorpora el programa.

“Córdoba Impulsa es una gran iniciativa, porque el crédito en cualquier actividad comercial y económica es lo que sustenta la actividad. Entonces, un supermercado que tenga la legalidad que corresponde y la línea bancaria que corresponde, nos beneficia a todos”, expresó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra, describió las dificultades que atraviesa actualmente el sector: “La baja de ventas, el aumento de los costos, la transformación en los hábitos de consumo y la competencia desleal nos enfrentan a una situación difícil”.

“Hoy estamos más activos que nunca enfrentando esta situación. Por eso participamos en el lanzamiento de estas líneas de créditos de financiación para que sean más accesibles las compras y las ventas en los comercios, y también impulsando el capital de trabajo”, completó.

Córdoba Impulsa se suma al proyecto de ley Alivio Cordobés, anunciado días atrás por el Gobierno provincial, que busca mejorar las condiciones de refinanciamiento de deudas en mora de miles de familias cordobesas.

Participaron también de la presentación el jefe de Gabinete, Manuel Calvo; autoridades provinciales y representantes de cámaras y entidades empresariales.

El presidente del Banco de Córdoba, Raúl José Paolasso, destacó el trabajo articulado entre la Provincia, el sector productivo y la entidad financiera.

“El Gobierno provincial detecta una necesidad concreta, el Ministerio de Producción coordina con las entidades del sector y todo ese impulso llega a su banco público para transformarse en iniciativas de financiamiento”, señaló.