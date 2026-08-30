La Junta Electoral Municipal explicó cómo se aplicará la prohibición de utilizar celulares dentro del box de votación y detalló las medidas previstas para garantizar el secreto y la transparencia del voto.

Prohibición del celular dentro del box de votación

De cara a las próximas elecciones en Marcos Juárez, la Junta Electoral Municipal reforzó las medidas vinculadas al uso de dispositivos electrónicos durante el momento de emitir el sufragio.

Según explicó a GuíaMedia Verónica Di Pompo, integrante de la Junta Electoral Municipal, quienes ingresen al box de votación con un celular serán advertidos de que está prohibido utilizarlo durante la emisión del voto.

La medida apunta a preservar la libertad, privacidad y secreto del sufragio.

La prohibición estará acompañada por una fuerte señalización dentro de los establecimientos. Habrá carteles informativos en cada aula y también un aviso colocado directamente en cada biombo de votación.

Cómo se controlará el uso del celular

Las autoridades de mesa recibirán instrucciones específicas para actuar ante el ingreso de un elector al box con su teléfono.

Además, las fuerzas de seguridad realizarán indicaciones preventivas desde el ingreso a los centros de votación, con el objetivo de que los electores conozcan la disposición antes de llegar al momento de votar.

Di Pompo explicó que, a diferencia de otras elecciones, en esta oportunidad habrá dos fuerzas de seguridad dentro del dispositivo previsto para la jornada: una ubicada en el ingreso y otra circulando por el establecimiento.

La medida fue planteada por las agrupaciones políticas

Desde la Junta Electoral aclararon que no hubo una presentación formal para solicitar la prohibición.

La cuestión fue planteada verbalmente por las distintas agrupaciones políticas durante las audiencias realizadas con motivo del sorteo de ubicación y posteriormente durante la oficialización de las boletas.

Si bien la prohibición del uso del celular ya había sido adoptada en elecciones anteriores, la Junta decidió reforzar su implementación y comunicación.

Según explicó Di Pompo, esto responde también a la cantidad de agrupaciones políticas que presentaron listas en esta elección y a la necesidad de otorgar mayores garantías de transparencia.

Habrá dos boxes por cada mesa

Otra de las particularidades de la jornada será la disposición de los espacios destinados a votar.

La Junta Electoral determinó que habrá dos boxes por cada mesa, que serán colocados por las autoridades de mesa enfrentados y en forma diagonal.

Esta disposición permitirá observar los movimientos generales del elector dentro del espacio de votación, pero sin afectar el secreto del voto.

La medida busca generar mayores condiciones de control sin interferir en la privacidad de quien está emitiendo su sufragio.

Una modalidad utilizada en elecciones de Santa Fe

Di Pompo también aclaró que esta modalidad no es una iniciativa exclusiva de la Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez.

La disposición toma como referencia una metodología que ya se utiliza en elecciones con Boleta Única de Papel, particularmente en la provincia de Santa Fe.

Según explicó, la decisión surgió a partir de recomendaciones e informes elaborados por observadores electorales luego de las últimas elecciones realizadas en Santa Fe, incluyendo los comicios para convencionales constituyentes y otros cargos.

Qué deberán tener en cuenta los electores

De esta manera, quienes concurran a votar deberán tener presente:

No está permitido utilizar el celular dentro del box de votación.

Está prohibido fotografiar el voto o la cabina de votación .

. Habrá cartelería informativa en las aulas y en los propios biombos.

Las autoridades de mesa estarán instruidas para informar sobre la prohibición.

Las fuerzas de seguridad realizarán controles e indicaciones preventivas.

Cada mesa contará con dos boxes de votación .

. La disposición de los boxes permitirá observar los movimientos del elector sin vulnerar el secreto del sufragio.

Con estas medidas, la Junta Electoral Municipal busca reforzar las condiciones de transparencia, privacidad y secreto del voto durante las elecciones en Marcos Juárez.