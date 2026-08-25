El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales convocó a los siete postulantes a la Intendencia de Marcos Juárez. El encuentro será este lunes 31 de agosto y estará abierto a toda la planta municipal. Las preguntas y los tópicos estarán vinculados con las inquietudes de los propios trabajadores.

El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) organiza un debate con los siete candidatos y candidatas que aspiran a ocupar la Intendencia de Marcos Juárez durante los próximos cuatro años.

La actividad se realizará el lunes 31 de agosto, a las 20 horas, en la sede del SUOEM, ubicada en Uruguay 673, y estará abierta a todos los empleados de la Municipalidad de Marcos Juárez, sin distinción de afiliación sindical.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre los candidatos y los trabajadores municipales, con el objetivo de que quienes aspiran a conducir el municipio puedan presentar sus ideas, explicar sus propuestas y hablar directamente con los empleados.

Un debate pensado para los empleados municipales

El encuentro organizado por el SUOEM tendrá como eje a los propios trabajadores municipales. La iniciativa apunta a que los siete candidatos puedan contar qué propuestas tienen para los empleados, qué lugar ocuparán dentro de sus proyectos de gestión y cuáles son sus principales ideas para el funcionamiento de la Municipalidad.

Una de las características del debate será la posibilidad de que los candidatos tengan más tiempo para desarrollar sus propuestas, explicar sus proyectos y profundizar sobre los temas que consideran prioritarios.

De esta manera, el objetivo no será solamente que los postulantes presenten sus candidaturas, sino que puedan acercar sus ideas a los trabajadores municipales y responder a las inquietudes que surjan desde la propia planta.

Las preguntas surgirán de los propios empleados

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la participación de los trabajadores en la definición de los contenidos del debate.

Los tópicos y las preguntas estarán relacionados con las inquietudes de los propios empleados municipales, lo que permitirá abordar aquellos temas que forman parte de su realidad cotidiana y de sus preocupaciones de cara a la próxima gestión.

Así, el encuentro buscará convertirse en un espacio de diálogo directo entre los candidatos y quienes trabajan en la Municipalidad, con la posibilidad de escuchar respuestas concretas sobre los temas que interesan a la planta municipal.

Siete candidatos buscan llegar al sillón de Tiscornia

Los siete postulantes que participarán del encuentro aspiran a ocupar durante los próximos cuatro años el sillón de Tiscornia, en el histórico Palacio 19 de Octubre, sede del Gobierno municipal de Marcos Juárez.

La elección definirá quién tendrá a su cargo la conducción del Ejecutivo municipal durante el próximo período.

En ese contexto, el debate organizado por el SUOEM representa una oportunidad para que los empleados municipales conozcan de primera mano las propuestas de quienes buscan llegar a la Intendencia y puedan saber qué tienen previsto para los trabajadores municipales.

También permitirá que cada candidato pueda desarrollar sus ideas con mayor profundidad y establecer un contacto directo con la planta municipal.

La convocatoria es para todos los empleados municipales

Desde el SUOEM aclararon que la actividad no está reservada exclusivamente para afiliados al sindicato.

La invitación está dirigida a toda la planta de empleados de la Municipalidad de Marcos Juárez, por lo que podrán participar trabajadores municipales independientemente de su afiliación gremial.

El objetivo es que todos tengan la posibilidad de escuchar a los candidatos, plantear sus inquietudes y conocer las propuestas de cada uno de cara a los próximos cuatro años.

Cuándo y dónde será el debate

El debate entre los siete candidatos y candidatas a intendente de Marcos Juárez se realizará:

Organiza: Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)

Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) Fecha: lunes 31 de agosto

lunes 31 de agosto Hora: 20:00

20:00 Lugar: sede del SUOEM, Uruguay 673

sede del SUOEM, Uruguay 673 Participantes: siete candidatos y candidatas a intendente

siete candidatos y candidatas a intendente Convocatoria: abierta a toda la planta de empleados municipales

abierta a toda la planta de empleados municipales Eje: propuestas, inquietudes y preguntas de los trabajadores municipales

La actividad será una instancia para escuchar, preguntar y conocer las propuestas de los siete candidatos que buscan llegar al Palacio 19 de Octubre y conducir la Municipalidad de Marcos Juárez durante los próximos cuatro años.