El proyecto para declarar Fiesta Provincial a la tradicional celebración de Inriville obtuvo despacho favorable en la Legislatura de Córdoba. La iniciativa destaca el crecimiento del evento, su identidad comunitaria y una convocatoria que supera las 20 mil personas.

La Fiesta del Andén de Inriville dio un nuevo paso en su camino para convertirse en Fiesta Provincial.

Este jueves, las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y de Turismo de la Legislatura de Córdoba se reunieron de manera conjunta y dieron despacho favorable al proyecto de ley que propone otorgarle ese reconocimiento a la celebración que se realiza anualmente en la localidad del departamento Marcos Juárez.

El avance legislativo representa un reconocimiento al crecimiento que tuvo una fiesta que, con el paso de los años, logró convertirse en una de las principales propuestas culturales y de encuentro de Inriville y la región.

Una fiesta que nació desde la comunidad

Durante el tratamiento de la iniciativa estuvo presente la intendenta de Inriville, Julieta Aquino, quien destacó el vínculo de la Fiesta del Andén con la identidad de la localidad.

La celebración fue pensada con una fuerte participación de la comunidad y su realización involucra a distintos sectores, vecinos y áreas municipales, que trabajan en conjunto para llevar adelante cada edición.

Ese carácter comunitario fue uno de los aspectos puestos en valor durante la reunión de las comisiones.

Más de 20 mil personas llegan a Inriville

La Fiesta del Andén también logró crecer en convocatoria y trascender los límites de la localidad.

Durante el encuentro, la presidenta de la Comisión de Turismo, Luciana Presas, destacó que la celebración llega a reunir a más de 20 mil personas.

Para Inriville, este movimiento significa además una oportunidad para recibir visitantes, mostrar su identidad y generar actividad en la localidad, especialmente a partir de una propuesta que se consolidó dentro del calendario de eventos de la región.

Presas remarcó también el valor que tienen las fiestas provinciales para las comunidades cordobesas, particularmente para las localidades pequeñas, donde estos acontecimientos funcionan como espacios de encuentro y promoción local.

El proyecto fue impulsado por Julieta Rinaldi

La iniciativa es de autoría de la legisladora Julieta Rinaldi, quien participó de la reunión y puso en valor el trabajo realizado desde Inriville.

Rinaldi destacó el crecimiento que experimentó la celebración y el trabajo de la intendenta Julieta Aquino para acompañar ese proceso.

El objetivo del proyecto es que ese crecimiento y la importancia que adquirió la Fiesta del Andén tengan ahora un reconocimiento institucional a nivel provincial.

¿Qué falta para que sea Fiesta Provincial?

El despacho favorable obtenido en las comisiones no significa todavía que la Fiesta del Andén haya sido declarada Fiesta Provincial.

El proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo y ser analizado por el pleno de la Legislatura de Córdoba.

Si finalmente es aprobado, la celebración de Inriville se incorporará oficialmente al conjunto de fiestas reconocidas a nivel provincial.

Mientras tanto, el proyecto ya dio un paso importante y puso nuevamente en escena el crecimiento de una celebración que tiene como protagonistas a Inriville, su comunidad y toda la región.