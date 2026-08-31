Los vecinos de Marcos Juárez ya pueden consultar dónde deberán votar en las elecciones municipales del domingo 6 de septiembre de 2026.

En total, 24.806 electores están habilitados para votar en la ciudad, que contará con 7 centros de votación y 71 mesas electorales.

Si todavía no sabés dónde votás en Marcos Juárez, podés consultar tu escuela y mesa a través del padrón electoral.

👉 CONSULTÁ DÓNDE VOTÁS EN MARCOS JUÁREZ

¿Dónde voto en Marcos Juárez?

Para conocer el lugar de votación, cada elector debe realizar la consulta individual en el Padrón Electoral Municipal.

El sistema permite conocer los datos necesarios para concurrir a votar, entre ellos:

Escuela o centro de votación.

Número de mesa.

Información correspondiente al elector.

La recomendación es consultar el padrón antes de las elecciones, ya que el establecimiento y la mesa asignados deben verificarse en el padrón definitivo.

Consultá dónde votás

👉 Padrón Electoral de Marcos Juárez:

https://padronelectoralmsjz.enlaweb.uno/

¿Cuántos electores están habilitados en Marcos Juárez?

De acuerdo con el Padrón Definitivo de Electores Municipales, aprobado por la Junta Electoral Municipal, en las elecciones del 6 de septiembre estarán habilitadas para votar 24.806 personas.

La cifra está compuesta por:

24.795 electores nacionales.

11 electores extranjeros.

24.806 electores en total.

El padrón definitivo fue aprobado mediante la Resolución N.º 5 de la Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez, de fecha 6 de julio de 2026.

Fuente: Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez – Resolución N.º 5, Padrón Definitivo de Electores Municipales.

https://www.mmj.gob.ar/wp-content/uploads/2026/07/RESOLUCION-5-PADRON-DEFINITIVO-ELECTORES-MUNICIPALES.pdf

¿Cuántas escuelas y mesas habrá para votar?

Para las elecciones municipales del 6 de septiembre se establecieron 7 centros de votación, que en conjunto reúnen 71 mesas electorales.

La distribución oficial es la siguiente:

Centro de votación Cantidad de mesas Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano 10 C.E. Bernardino Rivadavia 10 Instituto María Inmaculada 10 Escuela Juana Eufemia Maqueira de Zambruno 12 Colegio FASTA Sagrado Corazón 8 IPEM N.º 277 Esteban Echeverría 10 IPEM N.º 93 República del Perú 11 Total 71

La distribución fue informada oficialmente por la Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez a través del comunicado de Centros de Votación 2026.

Fuente: Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez – Centros de Votación 2026.

https://www.mmj.gob.ar/wp-content/uploads/2026/08/COMUNICADO-DE-PRENSA-CENTROS-DE-VOTACION-2026.pdf

¿Qué tengo que hacer para saber dónde voto?

La consulta es sencilla y se realiza online.

1. Ingresá al padrón electoral.

https://padronelectoralmsjz.enlaweb.uno

2. Completá los datos solicitados.

3. Revisá el resultado de la consulta.

El sistema te indicará el establecimiento y la mesa donde te corresponde votar.

Es recomendable guardar o anotar esta información para tenerla disponible el día de la elección.

Elecciones en Marcos Juárez: ¿cuándo se vota?

Las elecciones municipales de Marcos Juárez se realizarán el domingo 6 de septiembre de 2026.

Ese día estarán habilitados 24.806 electores, distribuidos en 71 mesas ubicadas en 7 centros de votación.

Por eso, si todavía no sabés dónde votás en Marcos Juárez, podés consultar el padrón antes de concurrir a las urnas.

Información oficial de las elecciones de Marcos Juárez

La Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez es la autoridad encargada de publicar la información oficial correspondiente al proceso electoral municipal.

En el sitio de la Municipalidad se encuentran disponibles las resoluciones, el padrón definitivo y la información relacionada con los centros de votación.

Fuente oficial: Municipalidad de Marcos Juárez – Junta Electoral Municipal.

https://www.mmj.gob.ar/junta-electoral/

Consultá ahora dónde votás en Marcos Juárez

Si todavía no sabés qué escuela te corresponde o cuál es tu mesa, ingresá al padrón electoral y realizá la consulta con tus datos.

👉 CONSULTAR PADRÓN ELECTORAL DE MARCOS JUÁREZ

Datos clave de la elección:

📅 Fecha: 6 de septiembre de 2026

👥 Electores habilitados: 24.806

🏫 Centros de votación: 7

🗳️ Mesas electorales: 71

Fuentes utilizadas: