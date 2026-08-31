Nueva obra de pavimentación en Marcos Juárez

La Municipalidad de Marcos Juárez finalizó los trabajos de asfaltado de calle Uruguay, entre Mendoza y San Juan, una nueva intervención que se suma a las obras de infraestructura vial que se vienen realizando en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos sobre la calzada concluyeron el viernes por la noche, por lo que la nueva cuadra quedó habilitada para la circulación.

La obra permitirá mejorar las condiciones de tránsito y accesibilidad para los vecinos de la zona, además de contribuir a la consolidación de la infraestructura vial urbana.

Más calles asfaltadas en Marcos Juárez

El asfaltado de calle Uruguay se suma a otras intervenciones realizadas recientemente por el municipio.

Entre las obras ejecutadas se encuentran calle Lavalle, entre Yrigoyen y Océano Atlántico, y calle Mendoza, entre Laprida y Bolivia, donde también se llevaron adelante trabajos de pavimentación.

Desde el municipio destacaron que estas obras apuntan a continuar mejorando la infraestructura urbana y las condiciones de circulación en diferentes sectores de Marcos Juárez.

La incorporación de nuevas cuadras asfaltadas permite avanzar en la mejora de la red vial y en mejores condiciones para el tránsito cotidiano de los vecinos.

Una nueva cuadra asfaltada

Con la finalización de los trabajos en Uruguay entre Mendoza y San Juan, Marcos Juárez suma una nueva cuadra pavimentada dentro del plan de intervenciones que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad.