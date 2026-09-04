El centro de Marcos Juárez muestra una nueva imagen luego de la finalización de los trabajos realizados sobre calle San Martín, entre Italia y Alem.

El tramo, que permaneció intervenido durante el desarrollo de la obra, ya fue habilitado nuevamente al tránsito y forma parte de la renovación prevista para el Centro Comercial a Cielo Abierto.

La intervención incorporó un nuevo adoquinado y trabajos de puesta en valor que modificaron la imagen de este sector del centro de la ciudad, donde se concentra una importante actividad comercial.

Con la circulación restablecida, comerciantes y vecinos recuperaron la normalidad en este tramo de calle San Martín, mientras la zona comienza a mostrar el resultado de una obra que apunta a transformar el espacio público y jerarquizar el área comercial.

Una nueva imagen para el área comercial

La renovación de este sector busca generar un entorno más atractivo y funcional para quienes trabajan, viven o circulan por el centro de Marcos Juárez.

La finalización de los trabajos representa además un nuevo avance dentro del proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, que contempla la intervención y modernización de espacios del área céntrica.