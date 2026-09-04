04 SEP

Así quedó el centro de Marcos Juárez tras las obras de renovación

El centro de Marcos Juárez muestra una nueva imagen luego de la finalización de los trabajos realizados sobre calle San Martín, entre Italia y Alem.

El tramo, que permaneció intervenido durante el desarrollo de la obra, ya fue habilitado nuevamente al tránsito y forma parte de la renovación prevista para el Centro Comercial a Cielo Abierto.

La intervención incorporó un nuevo adoquinado y trabajos de puesta en valor que modificaron la imagen de este sector del centro de la ciudad, donde se concentra una importante actividad comercial.

Con la circulación restablecida, comerciantes y vecinos recuperaron la normalidad en este tramo de calle San Martín, mientras la zona comienza a mostrar el resultado de una obra que apunta a transformar el espacio público y jerarquizar el área comercial.

Una nueva imagen para el área comercial

La renovación de este sector busca generar un entorno más atractivo y funcional para quienes trabajan, viven o circulan por el centro de Marcos Juárez.

La finalización de los trabajos representa además un nuevo avance dentro del proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, que contempla la intervención y modernización de espacios del área céntrica.

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